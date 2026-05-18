TP s'offre une respiration en Bourse grâce à son refinancement et au soutien de Goldman
Teleperformance a annoncé lundi le lancement d'une opération de refinancement obligataire dont l'objectif est d'optimiser la structure de sa dette, une nouvelle saluée par un bond de plus de 7% de son cours de Bourse ce matin à Paris.
Le spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client a indiqué ce matin qu'il avait l'intention d'émettre de nouvelles obligations senior à taux fixe non assorties de sûretés et à échéance 5 ans, ainsi que de nouvelles obligations senior à taux fixe non assorties de sûretés et à échéance 8 ans.
Les conditions définitives de ces nouvelles obligations devraient être prochainement disponibles.
Afin de renforcer sa structure bilancielle, TP prévoit de mettre en oeuvre une offre de rachat partielle sur ses obligations d'un montant de 500 millions d'euros à un taux de 0,25% venant à échéance en novembre 2027, mais aussi sur ses obligations d'un montant de 700 millions d'euros à un taux de 5,25% devant arriver à maturité en novembre 2028.
Dans un communiqué, le groupe explique qu'il entend financer le rachat de ces obligations avec le produit de la nouvelle émission.
La période au cours de laquelle les obligations existantes pourront être apportées à l'offre de rachat commencera le 18 mai pour prendre fin à 16h00 (heure de Paris) le 26 mai.
Les résultats finaux de l'offre seront annoncés par communiqué de presse le 27 mai.
Quant aux nouvelles obligations, il est prévu qu'elles soient notées "BBB" par S&P, en ligne avec sa notation assortie d'une perspective "stable" confirmée en mars dernier.
Une valeur moins shortée et soutenue par Goldman Sachs
Ces annonces rassuraient les actionnaires en allongeant les échéances du groupe, dont l'endettement net avoisinait encore 4 milliards d'euros à la fin 2025.
Vers 10h50, le titre s'adjugeait 7,5% à 74,9 euros, plus forte hausse du marché, pour revenir à des plus hauts depuis août dernier. Sa capitalisation dépasse 4,48 milliards d'euros. A ce stade, l'indice SBF120 recule de 0,7%.
La réaction positive du marché signifie aussi que TP se montre optimiste quant à sa capacité à trouver des financements malgré la passe difficile qu'il traverse actuellement avec le boom de l'IA, que certains investisseurs jugent de nature à remettre en question la pérennité de ses métiers, qui s'étendent du recouvrement de créances à l'interprétariat en passant par les processus de recrutement.
Le titre bénéficie par ailleurs de commentaires encourageants de Goldman Sachs, qui a relevé son objectif de cours sur le titre de 60 à 67 euros. S'ils maintiennent leur opinion neutre sur la valeur, les analystes de la banque américaine estiment qu'une reprise de l'activité pourrait se dessiner dans le courant du second semestre 2026.
S'il demeure, selon des données compilées par Zonebourse, la 3ème valeur la plus shortée du SBF 120, les intérêts vendeurs des opérateurs s'inscrivent clairement sur une pente descendante dernièrement.
Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (85,5%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie-Pacifique (53,9%) et Amérique (46,1%) ;
- prestations de services spécialisés (14,5%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2025, le groupe emploie près de 490 000 collaborateurs répartis dans 100 pays et propose ses services en plus de 400 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre services financiers (41%), services administratives et gouvernementaux (40%), télécommunications (12%) et distribution (7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.