TPICAP Midcap a annoncé jeudi avoir abaissé son objectif de cours sur le titre OVH, ramené de 7,4 à 6,5 euros, estimant que la thématique boursière du 'cloud' souverain restait encore 'dans le brouillard' à ce stade.
'Entre flou réglementaire et lenteur des certifications, le cloud souverain européen peine à trouver son rythme', souligne la banque d'investissement dans une note de recherche diffusée dans la matinée.
La société de Bourse, qui affiche une recommandation 'vendre' sur le titre, souligne que la doctrine française du 'cloud de confiance' impose des standards élevés mais relève aussi que l'harmonisation européenne reste à la traîne, entre le projet 'Cloud Sovereignty Framework' mis en oeuvre par Bruxelles et le 'Deutschland-Stack' instauré par Berlin.
Résultat, OVH reste pénalisé par une offre moins riche et des moyens limités face aux 'hyperscalers' qui renforcent au même moment leurs dépenses d'investissement, déplore TPICAP.
'Et pour la première fois, deux relais patinent simultanément', pointe par ailleurs la firme, qui prévient que l'exercice 2025/2026 s'annonce sous triple pression avec le ralentissement du 'cloud' privé, l'absence de signature souveraine d'ici à l'exercice 2026/2027 et des initiatives stratégiques qui ne devraient pas porter leurs fruits là encore avant 2026/2027, ce qui l'amène à ajuster son scénario en conséquence.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 43 centres de données, hébergeant plus de 450 000 serveurs sur 4 continents.
