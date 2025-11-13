TPICAP Midcap abaisse son objectif de cours sur OVH

TPICAP Midcap a annoncé jeudi avoir abaissé son objectif de cours sur le titre OVH, ramené de 7,4 à 6,5 euros, estimant que la thématique boursière du 'cloud' souverain restait encore 'dans le brouillard' à ce stade.



'Entre flou réglementaire et lenteur des certifications, le cloud souverain européen peine à trouver son rythme', souligne la banque d'investissement dans une note de recherche diffusée dans la matinée.



La société de Bourse, qui affiche une recommandation 'vendre' sur le titre, souligne que la doctrine française du 'cloud de confiance' impose des standards élevés mais relève aussi que l'harmonisation européenne reste à la traîne, entre le projet 'Cloud Sovereignty Framework' mis en oeuvre par Bruxelles et le 'Deutschland-Stack' instauré par Berlin.



Résultat, OVH reste pénalisé par une offre moins riche et des moyens limités face aux 'hyperscalers' qui renforcent au même moment leurs dépenses d'investissement, déplore TPICAP.



'Et pour la première fois, deux relais patinent simultanément', pointe par ailleurs la firme, qui prévient que l'exercice 2025/2026 s'annonce sous triple pression avec le ralentissement du 'cloud' privé, l'absence de signature souveraine d'ici à l'exercice 2026/2027 et des initiatives stratégiques qui ne devraient pas porter leurs fruits là encore avant 2026/2027, ce qui l'amène à ajuster son scénario en conséquence.