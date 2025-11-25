TPICAP Midcap a maintenu mardi sa recommandation à la "vente" sur le titre Valeo, assortie d'un objectif de cours de neuf euros, suite à la récente présentation par l'équipementier automobile de son plan stratégique et de ses objectifs à horizon 2028.

"Les nouvelles ambitions du groupe nous semblent réalistes et alignées avec nos estimations", explique la société de Bourse dans une note de recherche.

"Nous estimons toutefois que le marché ne s'est pas encore suffisamment ajusté", souligne la banque d'affaires dans son étude.