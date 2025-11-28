Trafic aérien mondial en hausse de 6,6% en octobre (IATA)

Le trafic aérien international a augmenté de 6,6% en octobre d'une année sur l'autre, une hausse encore alimentée par le dynamisme du marché au Moyen-Orient et en Afrique, annonce vendredi l'Association internationale du transport aérien (IATA).



Sachant que les capacités n'ont augmenté que de 5,8% dans le même temps, le coefficient d'occupation s'est accru de 0,7 point de pourcentage par rapport à octobre 2024 pour atteindre 84,6% le mois dernier.



La croissance du trafic passagers a été la plus forte au Moyen-Orient, où la demande a crû de 10,5%, suivi de l'Afrique (+8,8%) et de l'Asie Pacifique (+8,1%).



Les compagnies européennes ont, de leur côté, enregistré une croissance de 6,7%, une performance très supérieure à celle de leurs homologues nord-américaines (+2,5%).



Cité dans le communiqué de l'organisation professionnelle, Willie Walsh, le directeur général de l'IATA, évoque par ailleurs des perspectives encourageantes pour la fin d'année, avec des capacités vues en hausse de 3,6% en novembre puis de 4,7% en décembre, ce qui témoigne selon lui d'une solide demande en vue de la période des fêtes, même si l'horizon économique pour 2026 demeure de son point de vue plus incertain.

