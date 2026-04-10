Trafic camions en baisse pour Getlink en mars, mais les voitures progressent

Getlink a fait état vendredi matin de chiffres de trafic contrastés pour le mois de mars, une performance en demi-teinte qui reflète les incertitudes pesant sur la croissance économique liées au conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix du carburant qui en a découlé.

L'opérateur du tunnel sous la Manche indique que LeShuttle Freight a transporté 104 449 camions le mois dernier, soit une baisse de 1% par rapport à mars 2025.



Sur les trois premiers mois de l'année, ce sont près de 295 000 camions qui ont traversé la Manche à bord de ses navettes, soit un repli de 2%.



Le trafic ressort cependant en progression pour la catégorie des voitures particulières : LeShuttle a accueilli 132 232 véhicules de tourisme au mois de mars, ce qui correspond à une hausse de 8% sur un an.



Cette progression s'explique par le fait que les concurrents directs de Getlink, à savoir les ferries, ont été contraints d'augmenter leurs tarifs récemment, en raison de nouvelles taxes et de frais de fonctionnement plus élevés.



Malgré cette hausse mensuelle, le trafic de voitures particulières depuis le 1er janvier s'inscrit en léger recul de 1%, avec environ 367 500 véhicules transportés.