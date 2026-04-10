Trafic camions en baisse pour Getlink en mars, mais les voitures progressent
Getlink a fait état vendredi matin de chiffres de trafic contrastés pour le mois de mars, une performance en demi-teinte qui reflète les incertitudes pesant sur la croissance économique liées au conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix du carburant qui en a découlé.
L'opérateur du tunnel sous la Manche indique que LeShuttle Freight a transporté 104 449 camions le mois dernier, soit une baisse de 1% par rapport à mars 2025.
Sur les trois premiers mois de l'année, ce sont près de 295 000 camions qui ont traversé la Manche à bord de ses navettes, soit un repli de 2%.
Le trafic ressort cependant en progression pour la catégorie des voitures particulières : LeShuttle a accueilli 132 232 véhicules de tourisme au mois de mars, ce qui correspond à une hausse de 8% sur un an.
Cette progression s'explique par le fait que les concurrents directs de Getlink, à savoir les ferries, ont été contraints d'augmenter leurs tarifs récemment, en raison de nouvelles taxes et de frais de fonctionnement plus élevés.
Malgré cette hausse mensuelle, le trafic de voitures particulières depuis le 1er janvier s'inscrit en léger recul de 1%, avec environ 367 500 véhicules transportés.
Getlink SE gère et exploite un tunnel ferroviaire sous la Manche reliant le Continent Européen au Royaume-Uni (le Tunnel sous la Manche). Getlink SE gère et commercialise directement un service de transport par navettes via le Tunnel sous la Manche transportant des passagers et des véhicules de transport de marchandises. Il gère également le passage de trains à très grande vitesse (Eurostar) et les services de fret ferroviaire d'autres compagnies ferroviaires via le Tunnel sous la Manche. Le Groupe gère aussi la filiale Europorte (qui comprend la société anglaise GB Railfreight) qui propose une large gamme de services de fret ferroviaire intégrés à la fois en France et au Royaume-Uni. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport par navettes (46,3%) : 24 navettes exploitées entre Calais (France) et Folkestone (Royaume-Uni), réparties entre 15 navettes de fret (pour le transport des camions) et 9 navettes passagers (pour le transport des véhicules et des autocars) ;
- prestations de services ferroviaires (25,7%) : Getlink SE assure le bon fonctionnement du passage, dans le tunnel, des trains de passagers d'Eurostar et des trains de marchandises exploités par d'autres compagnies ferroviaires ;
- réalisation et exploitation de l'interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche (14,1% ; ElecLink) ;
- transport ferroviaire de fret (10,8% ; Europorte) ;
- autres (3,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.