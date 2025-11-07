Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, indique que son service de navettes LeShuttle a transporté 153 929 véhicules de tourisme au mois d'octobre, en hausse de 4% en comparaison annuelle, mais que LeShuttle Freight a transporté 99 098 camions, soit une baisse de 7%.

Depuis le 1er janvier, plus de 1,9 million de véhicules de tourisme et près de 972 000 camions ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement en augmentation de 2% et en recul de 3%, par rapport aux 10 premiers mois de 2024.