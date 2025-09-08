Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, annonce que LeShuttle Freight a transporté 86 090 camions en août 2025, soit un recul de 5% par rapport au même mois en 2024, ce qui s'explique notamment par un effet calendaire défavorable (impact d'environ -3%).
En revanche, l'opérateur du tunnel sous la Manche revendique le transport de 334 846 véhicules de tourisme le mois dernier pour son service LeShuttle, un nombre en croissance de 5% par rapport à août 2024.
Depuis le 1er janvier, près de 780 000 camions et plus de 1,55 million de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement en repli de 2% et en hausse de 3% en comparaison annuelle.
Trafic de navettes contrasté pour Getlink en août
Publié le 08/09/2025 à 08:48
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager