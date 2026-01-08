Trafic de navettes Getlink grevé par les perturbations de fin décembre
Getlink annonce que son service de navettes LeShuttle a transporté 188 687 véhicules de tourisme au mois de décembre 2025, en baisse de 3% en comparaison annuelle, notamment impacté par des perturbations les 30 et 31 décembre.
Publié le 08/01/2026 à 09:02
Sur l'ensemble de l'année 2025, 1 163 124 camions et 2 234 093 véhicules de tourisme ont ainsi traversé la Manche à bord des navettes, des nombres respectivement en baisse de 3% et en hausse de 2% comparé l'année précédente.