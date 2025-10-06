Transfert de propriété de l'inventaire d'Esso SAF

Dans le cadre du projet d'acquisition par North Atlantic de la participation d'ExxonMobil dans Esso SAF, celui-ci indique avoir conclu le transfert de propriété de son inventaire de pétrole brut et de certains produits pétroliers à un établissement bancaire.



Le groupe d'aval pétrolier précise que la mise en place de ce transfert a permis de déterminer la période de référence servant au calcul de l'ajustement de prix, à la hausse ou à la baisse, visant à refléter la variation de la valeur en euros de ses stocks.