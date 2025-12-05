Ipsen indique que les actions de Beech Tree seront transférées à la Fondation Alasol, conformément aux souhaits de Henri Beaufour, membre du conseil d'administration et représentant de sa famille fondatrice, décédé le 28 novembre.
Le laboratoire pharmaceutique spécialisé en oncologie, en maladies rares et en neurosciences rappelle que la société holding Beech Tree détient la participation de Henri Beaufour dans le capital d'Ipsen.
La Fondation Alasol est une fondation d'utilité publique créée par Henri Beaufour afin de promouvoir l'éducation, la scolarisation et la formation professionnelle des enfants et des jeunes adultes défavorisés.
Ce transfert devrait avoir lieu début 2026, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Ce transfert d'actions n'a aucune incidence sur le pacte d'actionnaires existant entre Beech Tree et Highrock.
Henri Beaufour est membre du conseil d'administration d'Ipsen SA, de Beech Tree SARL, de Mayroy SA et d'Ipsen Pharma SAS et Legal Manager & Partner chez Massa Management SARL.
Dans sa carrière antérieure, M. Beaufour a occupé le poste de directeur juridique chez FinHestia SARL et de directeur juridique chez Camilia Holding Sarl.
M. Beaufour a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Georgetown.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (73,7%) ;
- neuroscience (20,6%) ;
- maladies rares (5,7%).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 centres de recherche et développement situés en France, au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Chine, et de 4 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,3%), Amérique du Nord (34,3%) et autres (26,4%).
