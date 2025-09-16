Transgene confirme ses avancées cliniques et publie ses résultats semestriels

Transgene annonce des résultats positifs de Phase I pour TG4050, son vaccin thérapeutique individualisé contre les cancers de la tête et du cou, avec 100% de patients toujours en rémission après un suivi médian de 30 mois. La fin de la randomisation de la Phase II est prévue fin 2025, avec des premières données attendues en 2026 et 2027.



'Le bénéfice clinique durable, les réponses immunitaires robustes, ainsi que l'enthousiasme marqué des cliniciens, renforcent notre ambition de proposer des immunothérapies innovantes aux patients atteints de cancers opérables de la tête et du cou' a commenté le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene.



La société prévoit aussi de nouvelles données pour BT-001 à l'ESMO 2025, tandis que TG4001 et TG6050 poursuivent leur développement.



Du côté des finances, les produits opérationnels s'élèvent à 4,6 MEUR au 1er semestre (vs 3,4 MEUR en 2024). La perte nette atteint 19,3 MEUR (vs 16,5 MEUR). La trésorerie ressort à 16,8 MEUR au 30 juin 2025, avec une consommation de 18,8 MEUR sur la période.



Grâce à l'appui de son actionnaire de référence Institut Mérieux, Transgene confirme une visibilité financière jusqu'à fin 2026 pour soutenir ses programmes cliniques, dont TG4050.