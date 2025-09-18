Transgene : des analystes réitèrent leurs conseils après les résultats

Invest Securities réitère son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 1,7 E après la publication des résultats par le groupe.



L'analyste estime que la société a publié des résultats pour le 1er semestre 2025 qui ressortent sans surprise.



'Les 2 principaux éléments à retenir sont (i) le creusement de la PN en raison d'un résultat financier négatif sur le 1er semestre 2025, alors que l'EBIT ressort relativement stable et en ligne, et (ii) la visibilité financière étendue à fin 2026 contre avril 2026 précédemment' indique le bureau d'analyses.



'En mars 2025, la société a amendé son accord d'avance en compte courant signé avec son principal actionnaire TSGH (filiale institut Mérieux) pour y intégrer une augmentation de capital de 15mEUR. Nous relevons également une forte réduction des dépenses sur le T2 25 vs le T1 25 (cash burn réel au S1 25 de 18,8mEUR dont 14,8mEUR au T1 25), ce qui contribue probablement à l'extension de l'horizon financier' souligne Invest Securities.



Avec une visibilité financière confortable, un actionnaire de référence clé, et plusieurs catalyseurs attendus d'ici la fin de l'année et sur la période 2025-27, L'analyste réitère son opinion positive.



Oddo BHF maintient son conseil de 'Surperformance' sur le titre Transgene, avec un objectif de cours relevé de 1,4 EUR à 1,6 EUR.



L'analyste met en avant une 'visibilité financière prolongée à fin 2026', rendue possible par la ligne de crédit mise en place avec l'Institut Mérieux et par l'appui confirmé de TSGH.



Selon Oddo BHF, le candidat TG4050 demeure le projet prioritaire. Le calendrier clinique est confirmé, avec des données supplémentaires attendues au quatrième trimestre 2025. L'analyste précise également que BT-001 doit livrer des résultats de phase 1 d'ici la fin de l'année.



La note indique enfin que TG6050 'n'est plus la priorité du groupe', ce qui permet à Transgene de concentrer ses ressources sur les programmes jugés les plus prometteurs.