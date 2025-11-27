Transgene en recul après sa levée de fonds

Transgene chute de 14% sur sa reprise de cotation après une séance de suspension, en raison d'une levée de fonds pour environ 105 millions d'euros et d'une augmentation de capital réservée à TSGH pour près de 39,3 MEUR.



Ces 2 opérations ont donné lieu à l'émission de 141 433 349 actions nouvelles, soit 106,5% du capital actuel, à un prix par action de 1,02 euro, représentant une décote de 25% par rapport au cours de clôture du 25 novembre.



"L'opération est très dilutive, et le contrôle accru de TSGH réduit le flottant et la liquidité. À court terme, une forte pression à la baisse sur le cours de l'action est à prévoir", réagit Oddo BHF, qui réduit son objectif de cours de 1,60 à 1,10 EUR.



"Toutefois, compte tenu de la visibilité financière avant l'opération (fin 2026) cette augmentation de capital demeure stratégiquement positive", juge cependant le bureau d'études, qui maintient son opinion "surperformance".



Il souligne en effet que cette levée de fonds "sécurise le financement de l'entreprise lors des phases cruciales du programme myvac et élimine le risque lié au bilan grâce à la conversion de la dette".