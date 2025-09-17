Transgene : Invest Securities reste à l'achat après les résultats

Invest Securities réitère son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 1,7 E après la publication des résultats par le groupe.



L'analyste estime que la société a publié hier après Bourse ses résultats pour le 1er semestre 2025 qui ressortent sans surprise.



'Les 2 principaux éléments à retenir sont (i) le creusement de la PN en raison d'un résultat financier négatif sur le S1 25, alors que l'EBIT ressort relativement stable et en ligne, et (ii) la visibilité financière étendue à fin 2026 vs avril 2026 précédemment' indique le bureau d'analyses.



'En mars 2025, la société a amendé son accord d'avance en compte courant signé avec son principal actionnaire TSGH (filiale institut Mérieux) pour y intégrer une AK de 15mEUR. Nous relevons également une forte réduction des dépenses sur le T2 25 vs le T1 25 (cash burn réel au S1 25 de 18,8mEUR dont 14,8mEUR au T1 25), ce qui contribue probablement à l'extension de l'horizon financier' souligne Invest Securities.



Avec une visibilité financière confortable, un actionnaire de référence clé, et plusieurs catalyseurs attendus d'ici la fin de l'année et sur la période 2025-27, L'analyste réitère son opinion positive.