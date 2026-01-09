Transgene progresse après une prépublication médicale sur medRxiv

Transgene progresse ce vendredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la parution de données de phase I confirmant le potentiel de son candidat phare TG4050 dans la réduction du risque de récidive des cancers de la tête et du cou sur une plateforme phare en matière de prépublications médicales.

Dans un communiqué, la société de biotechnologie fait part de la prépublication sur medRxiv, un site spécialisé dans le partage de travaux de recherche scientifique anticipés, d'une analyse détaillée des données cliniques et translationnelles de la partie de phase I de l'essai randomisé de phase I/II évaluant ce vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN).



Transgene explique que cette publication constitue de son point de vue "une étape importante" dans la mesure où elle lui permet de rendre ces données disponibles à l'ensemble de la communauté scientifique.



En parallèle, l'article a été soumis à une revue scientifique avec comité de lecture et est en cours d'évaluation formelle, souligne la biotech.



Avec 100% de survie sans récidive au bout d'au moins deux ans, ces données montrent que l'immunothérapie individualisée TG4050 peut contribuer à réduire le risque de rechute lorsqu'il est administré en monothérapie dans le cadre d'un traitement adjuvant chez des patients atteints d'un cancer opérable de la tête et du cou localement avancé et HPV-négatif.



Transgene - qui a récemment étendu son horizon financier à début 2028 contre fin 2026 auparavant - prévoit de communiquer les premiers résultats de son essai clinique de phase II dans les cancers opérables de la tête et du cou au deuxième semestre 2026.



A la Bourse de Paris, l'action progressait de 2,8% vendredi à la mi-journée suite à ces développements. Le titre s'inscrit en hausse de 33% sur les 12 derniers mois.