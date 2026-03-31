Transport aérien : +6,1% de demande mondiale en février... puis la guerre a éclaté

Le secteur a confirmé une dynamique solide en février mais reste exposé aux incertitudes géopolitiques et à la hausse des coûts du carburant. Pour rappel, le conflit au Moyen-Orient a commencé le tout dernier jour du mois de février, le 28.

L'IATA (International Air Transport Association) indique qu'en février, le trafic passagers mondial (mesuré en RPK, Revenue Passenger Kilometers), a progressé de 6,1% pour une capacité en progression de 5,6%. Le coefficient de remplissage a d'ailleurs atteint un niveau record pour un mois de février à 81,4%.



Dans le détail, la demande internationale a progressé de 5,9%, avec une capacité en hausse de 5,3%, tandis que le trafic domestique a affiché une croissance de 6,3%.



Certaines zones se sont distinguées, notamment l'Asie-Pacifique (hausse du trafic de 9,1%) et l'Amérique latine (hausse de 9,2%), alors que le Moyen-Orient est resté plus en retrait (hausse limitée à 0,8%).



Les liaisons Europe-Asie ont enregistré une forte dynamique (hausse de 14%), soutenues notamment par la demande saisonnière liée au Nouvel An lunaire. En revanche, les transporteurs du Moyen-Orient ont subi une baisse du coefficient de remplissage, reflet des perturbations régionales qui débutaient.



Le directeur général de l'IATA, Willie Walsh, souligne que "les fondamentaux de la demande restent solides", tout en alertant sur l'impact des tensions au Moyen-Orient, qui entraînent une hausse des coûts du carburant et une augmentation des tarifs aériens.



Des évolutions contrastées au cours des prochains mois



Dans une note publiée ce matin, UBS estime que les liaisons avec le Moyen-Orient devraient afficher un recul des capacités de l'ordre de 22% en mars et de 39% en avril, tandis que les flux entre l'Europe et la Chine ou les Etats-Unis restent orientés à la hausse, traduisant une demande plus résiliente sur ces axes.



L'analyste estime que sur le plan global, les capacités long-courrier (vols intercontinentaux) pour le 2e trimestre sont désormais attendues en hausse d'environ 3%, contre 5% précédemment, tandis que le court-courrier (vols intra-européens) resterait stable autour de 5%.



Pour le 3e trimestre, les perspectives sont légèrement relevées avec une croissance de 5,6% pour le long-courrier et 4,6% pour le court-courrier.



Les analystes d'UBS soulignent toutefois un risque supplémentaire lié à d'éventuelles tensions sur l'approvisionnement en kérosène (carburant aérien), susceptibles de renchérir les coûts et de peser sur les capacités via des ajustements tarifaires.



Dans ce contexte, la géopolitique demeure un facteur clé dans les décisions d'allocation de capacité des compagnies aériennes européennes.