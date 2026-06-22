Rejetée par le conseil d'administration de la compagnie, la proposition du fonds Castlelake - un spécialiste du crédit et du secteur de l'aviation contrôlé par Brookfield - de racheter EasyJet pourrait en revanche trouver du soutien parmi ses actionnaires.

Une offre à plus de quatre milliards de livres - sur une base de valeur d'entreprise - représente un multiple de x4 l’EBITDA des douze derniers mois d’Easyjet, c'est-à-dire un multiple clairement dans la fourchette basse des opérations de consolidation du secteur observées sur le vieux continent.

Castlelake joue ici sur l'exaspération des investisseurs, car EasyJet n'est pas Ryanair : la destruction de valeur y fut tout à fait épique au long de la dernière décennie, avec des gains de croissance totalement effacés par la dilution des actionnaires, tandis que le dividende était réduit des trois quarts.

Comme nous l'écrivions dans EasyJet boudé par les investisseurs malgré de notables progrès, depuis la fin de la pandémie, la tendance est toutefois à l'amélioration. Les trois derniers exercices fiscaux ont ainsi été marqués par une forte augmentation du cash flow libre, qui atteignait une moyenne annuelle de presque 800 millions de livres.

On peut ici aussi avancer que l'offre à cinq fois le cash flow libre sous-estime la valeur réelle de la compagnie, semble-t-il remise sur pied. Dans le secteur, en période de haut de cycle, les multiples d'acquisition oscillent plutôt autour de sept ou huit fois le cash flow libre.

Les conditions du moment se prêtent bien à une offre opportuniste : s'il affiche une meilleure forme depuis quelque temps, EasyJet connaîtra sans doute un exercice 2026 difficile à cause de la hausse du coût du carburant. Castlelake joue sur le fait que les actionnaires de la compagnie, déjà éprouvés par une décennie de contre-performance, n'auront que peu d'appétit pour une nouvelle contrariété.

Des sources proches du conseil d'administration d'EasyJet indiquaient aux journalistes de Zonebourse que ce dernier, qui continue de résister aux approches de Castlelake, pourtant réévaluée pour la troisième fois ce matin, s'attendait désormais à composer avec une fronde de ses actionnaires.

Ultime juge de paix, le régulateur européen pourrait bloquer la transaction au motif qu'une compagnie européenne ne peut être contrôlée par une entité étrangère - un mécanisme que Castlelake entend toutefois contourner grâce à l'implication des précédents directeur des opérations de Ryanair et directeur général d'Arajet dans la transaction.

Ces réserves expliquent le spread toujours persistant entre le cours du titre EasyJet et l'offre de Castlelake.