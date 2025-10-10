Traton Group subit une baisse de 16% de ses ventes trimestrielles

Traton Group annonce une baisse de 16% de ses ventes à 71 400 véhicules au troisième trimestre 2025, contre 85 300 un an plus tôt, dans un contexte de marché mondial faible et incertain.



Scania Vehicles & Services recule légèrement de 1% au troisième trimestre, affecté par la faiblesse du marché brésilien malgré une bonne dynamique en Europe. MAN Truck & Bus progresse de 24% grâce à la hausse des ventes de camions, bus et fourgons.



International Motors chute de 57%, après un trimestre 2024 exceptionnel marqué par un rattrapage de livraisons, tandis que Volkswagen Truck & Bus recule de 4%.



Les ventes de véhicules 100% électriques progressent de 55% sur le trimestre à 820 unités, et de 83% sur neuf mois.



Sur neuf mois, les ventes totales atteignent 224 500 unités, en recul de 9%. Le groupe indique qu'il publiera des résultats plus détaillés des neuf premiers mois le 29 octobre.