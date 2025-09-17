Après l’argent, les talents : la nouvelle bataille des stablecoins se joue aussi dans les bureaux de recrutement. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Stablecoins : la Banque d’Angleterre veut plafonner leur détention à 20 000 £

Face à la montée en puissance des stablecoins dans les paiements, la Banque d’Angleterre souhaite imposer une limite de détention : 20 000 livres pour les particuliers et 10 millions pour les entreprises. Objectif : éviter une fuite massive des dépôts bancaires vers ces monnaies numériques jugées “systémiques”. Une position jugée rétrograde par les acteurs du secteur. Pour Coinbase et la Payments Association, cette mesure risque de freiner l’innovation, affaiblir la livre sterling et nuire à la compétitivité du Royaume-Uni, au moment où les États-Unis, eux, accélèrent. La Banque centrale se défend en évoquant une mesure “transitoire”, mais la tension monte autour de ce signal jugé négatif pour l’adoption crypto au Royaume-Uni.

Polymarket vise 10 milliards de dollars et prépare son retour aux États-Unis

Bannie en 2022, la plateforme de paris prédictifs Polymarket vient d’obtenir le feu vert de la CFTC pour opérer à nouveau aux États-Unis. Forte de son succès lors de la présidentielle de 2024, l’entreprise prépare une levée de fonds massive, qui pourrait porter sa valorisation à 10 milliards de dollars. En août, Polymarket comptait 226 400 utilisateurs actifs mensuels, avec des volumes records. Les paris les plus suivis portent sur les taux de la Fed, l’élection à New York, ou encore les tensions avec la Russie. Le retour de Polymarket intervient alors que les marchés prédictifs gagnent en crédibilité… au point de concurrencer les instituts de sondage traditionnels.

Google x Coinbase : les paiements en stablecoins s’intègrent à l’intelligence artificielle

Google franchit une nouvelle étape stratégique : son protocole open source d’intelligence artificielle prend désormais en charge les paiements en stablecoins, grâce à un partenariat avec Coinbase et la Fondation Ethereum. L’objectif ? Permettre à des agents IA d’envoyer et recevoir de l’argent de manière autonome, avec une interopérabilité crypto et finance traditionnelle. Parmi les partenaires de l’initiative : Salesforce, American Express, Etsy, ou encore Circle, l’émetteur de l’USDC. Au cœur du projet : transformer les IA en agents capables d’exécuter des paiements sécurisés, de négocier des prêts ou d’acheter des biens sans intervention humaine. Cette initiative intervient alors que le marché des stablecoins s’envole : 250 milliards de dollars en circulation, contre 205 milliards en début d’année. Un pas de plus vers la fusion entre IA et monnaie numérique.

ETF : la SEC croule sous les demandes… même pour les memecoins

La SEC a reçu cette semaine une avalanche de nouvelles candidatures pour des ETF crypto, bien au-delà des classiques bitcoin ou ether Bitwise propose des ETF sur Avalanche (AVAX) et même sur les stablecoins. Tuttle Capital mise sur BONK, Litecoin et SUI, tandis que Defiance vise des stratégies d’arbitrage. Le nombre de dossiers frôle désormais la centaine. Si Solana, XRP ou LTC ont toutes les chances d’être validées, la présence de tokens plus confidentiels, voire de memecoins, pose question : où la SEC posera-t-elle ses limites ?

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

L’explosion des stablecoins ne bouleverse pas seulement la finance mondiale. Elle a déclenché une autre frénésie, plus discrète mais tout aussi stratégique : celle des recrutements. Dans un secteur en pleine institutionnalisation, les salaires flambent, les profils se raréfient, et les start-up se battent pour attirer les cerveaux capables de bâtir l’infrastructure monétaire qui gagne du terrain.



Car depuis l’été 2025, baptisé par Goldman Sachs le “summer of stablecoins”, le marché du travail du secteur s’est transformé. L’adoption d’une loi historique signée par Donald Trump en juillet, légitimant les stablecoins indexés sur le dollar, a ouvert la voie à leur intégration dans le système financier mondial. Résultat : les chasseurs de têtes parlent d’un bond de 20 % des salaires en moins d’un an.

Des salaires dignes de Wall Street

Le poste de responsable de stratégie stablecoin dans une grande banque américaine ? Entre 250 000 et 400 000 dollars de salaire fixe. Au Royaume-Uni, entre 150 000 et 220 000 livres. Les fonctions de compliance senior peuvent grimper jusqu’à 350 000 dollars. Pas encore les rémunérations extravagantes des hedge funds ou de l’IA, mais déjà comparables à celles de managing directors en banque d’investissement.

Fourchettes salariales aux États-Unis pour les postes clés dans le domaine des stablecoins

Bloomberg

Les perspectives sont vertigineuses. Selon Bloomberg Intelligence, les stablecoins pourraient représenter 50 000 milliards de dollars de flux de paiements annuels d’ici 2030, soit 17 % des transactions de consommation mondiale, contre moins de 1 % aujourd’hui.

Stablecoins : Un marché du paiement à 50 milliards de dollars

Bloomberg

Avec un marché des stablecoins qui est passé d’une capitalisation de 25 milliards de dollars en 2021 à 250 milliards en 2025, pas étonnant que les géants — de Citigroup à PayPal — se lancent à corps perdu dans la bataille, dopant la demande pour les experts en conformité, en développement commercial ou en tokenisation.



Capitalisation du marché des stablecoins

Coinglass

La compétition est exacerbée par des catalyseurs puissants :

Le soutien affiché de Trump, dont la famille pilote World Liberty Financial et son token USD1.





L’IPO retentissante de Circle, émetteur de l’USDC, en juin.





L’entrée en vigueur du réglement européen MiCA.





Et le rachat de Bridge par Stripe pour 1,1 milliard de dollars, preuve que les grands fintechs parient gros sur l’avenir des stablecoins.

Face à la pénurie, certains employeurs innovent : bonus versés directement en tokens maison, “acquihiring” (rachat de start-up pour absorber ses équipes), ou packages où la part variable peut dépasser le double du salaire fixe. Circle a reconnu avoir mené deux acquisitions récentes en partie pour sécuriser des talents.

En mai, Anchorage Digital a racheté Mountain Protocol, émetteur de l’USDM, et nommé ses fondateurs à des postes stratégiques. Un signe clair : derrière chaque jeton, ce sont les ingénieurs et experts réglementaires qui deviennent les actifs les plus convoités.

Depuis leur création en 2014, les stablecoins étaient avant tout un outil pour les traders. Mais avec l’USDT de Tether (169 milliards en circulation) et l’USDC de Circle (73 milliards de dollars en circulation), ils s’imposent aujourd’hui comme une nouvelle couche de l’infrastructure monétaire mondiale. Les fortunes s’accumulent : 11,5 milliards pour Giancarlo Devasini (Tether), 4,9 milliards pour Paolo Ardoino (Tether), 2,4 milliards pour Jeremy Allaire (Circle).

Palmarès des cryptomonnaies

Zonebourse

Block 3 : Lectures de la semaine

