Travelers finalise la vente d'activités canadiennes à Definity Financial

Travelers Companies annonce avoir finalisé la cession de son activité d'assurance personnelle et de la majorité de son activité d'assurance commerciale au Canada à Definity Financial, pour environ 2,4 milliards de dollars.

La compagnie d'assurance prévoit d'utiliser environ 0,7 MdUSD des recettes nettes issues de cette transaction pour des rachats d'actions supplémentaires en 2026, tout en conservant le reste pour soutenir les activités en cours et à des fins générales de l'entreprise.



Pour rappel, le groupe new-yorkais avait annoncé un accord en vue de cette transaction fin mai 2025. Il estime que la transaction et les rachats d'actions qui en résulteront devraient légèrement augmenter son bénéfice par action en 2026 et dans les prochaines années.



