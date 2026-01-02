Travelers finalise la vente d'activités canadiennes à Definity Financial
Travelers Companies annonce avoir finalisé la cession de son activité d'assurance personnelle et de la majorité de son activité d'assurance commerciale au Canada à Definity Financial, pour environ 2,4 milliards de dollars.
La compagnie d'assurance prévoit d'utiliser environ 0,7 MdUSD des recettes nettes issues de cette transaction pour des rachats d'actions supplémentaires en 2026, tout en conservant le reste pour soutenir les activités en cours et à des fins générales de l'entreprise.
Pour rappel, le groupe new-yorkais avait annoncé un accord en vue de cette transaction fin mai 2025. Il estime que la transaction et les rachats d'actions qui en résulteront devraient légèrement augmenter son bénéfice par action en 2026 et dans les prochaines années.
The Travelers Companies, Inc. figure parmi les principaux groupes d'assurance américains. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- assurance aux entreprises (53,1%) : assurances multirisque commerciale (24,7% des revenus), biens commerciaux (16,9%), responsabilité automobile (16,8%), indemnisation des travailleurs (16,3%), civile générale (16,2%) et autres (0,4%). Le solde des revenus (8,7%) concerne les activités à l'international ;
- assurance aux particuliers (37,5%) : assurance automobile, habitation, etc. ;
- assurance dommage aux institutions financières (9,4%) : assurance responsabilité professionnelle, cautionnement des contrats, assurance risques, etc.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (94,6%), Canada (2,9%) et autres (2,5%).