L'entreprise engrange les profits en misant sur le segment du bas prix, un pari qui s'avère payant. Pour l'instant.

Sur le papier, le secteur indien de la vente au détail ressemble à un eldorado de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Selon un rapport de Deloitte et de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI), le secteur devrait atteindre 1 930 milliards de dollars américains d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10 %. Cette trajectoire, l'une des plus rapides parmi les grands marchés de consommation, laisse présager un avenir où les acheteurs se tourneront vers des marques premium.

Toutefois, la demande à court terme s'avère inégale. Dans ce contexte, les acteurs de la distribution devront multiplier les offres promotionnelles, écouler rapidement leurs stocks et étendre stratégiquement leur réseau de points de vente pour croître.

C'est ici que Trent Limited, la filiale de mode et d'art de vivre du groupe Tata qui exploite des enseignes telles que Westside et Zudio, tire son épingle du jeu. L'entreprise s'adapte au cycle de consommation prudent et à la transition vers le commerce organisé, soutenant ainsi une croissance régulière de son parc de magasins.

Les budgets serrés poussent les consommateurs vers les rayons à bas prix. Les rapports officiels de Trent soulignent les pressions subies par les détaillants : le coût de la vie augmente, les clients recherchent des prix cassés et le coût des matières premières grimpe. En misant massivement sur sa stratégie de "meilleur rapport qualité-prix", Trent parvient à contourner ces vents contraires économiques.

L'envolée des résultats

Les chiffres de croissance du chiffre d'affaires confirment la pertinence de cette stratégie. Trent a clôturé l'exercice fiscal (FY) 2026 à 197,0 milliards de roupies indiennes (INR), soit une hausse de 18,2 % sur un an par rapport aux 166,7 milliards d'INR de l'exercice 2025. Cette progression est globalement en phase avec son moteur d'expansion dans les villes de rang 2 et 3, portant le nombre total de magasins à 1 286 répartis dans 321 villes, contre 1 043 magasins dans 242 villes en 2025 (+23,3 %).

Cela dit, la croissance à périmètre constant (like-for-like) dans les magasins de mode existants a peine progressé lors de l'exercice 2026, avec des ventes stagnantes dans le bas de la fourchette à un chiffre.

Le résultat courant avant impôts (PBT) s'est établi à 25,3 milliards d'INR, en hausse de 22,2 % sur un an (contre 20,7 milliards d'INR), dépassant légèrement la croissance des revenus. Cependant, les coûts augmentent parallèlement à l'expansion, en particulier les dotations aux amortissements et les charges d'occupation.

Le bénéfice net a atteint 19,7 milliards d'INR pour l'exercice 2026, soit une augmentation de 24,7 % par rapport aux 15,8 milliards d'INR de l'exercice 2025. Le fait que le bénéfice croisse plus vite que le chiffre d'affaires indique que l'entreprise gagne en efficacité opérationnelle, mais elle ne bénéficie plus de l'effet de levier mécanique lié au simple changement d'échelle.

Les flux de trésorerie révèlent la réalité de la situation. Le flux de trésorerie opérationnel a bondi de 57,5 % sur un an, passant de 16,7 milliards à 26,3 milliards d'INR. Pourtant, 17,1 milliards d'INR ont été alloués aux dépenses d'investissement (capex). En d'autres termes : Trent convertit ses bénéfices en liquidités, puis les réinvestit immédiatement pour maintenir sa dynamique de croissance.

Le juste prix ?

À 3 217,25 INR, l'action a chuté de 21,3 % au cours des 12 derniers mois, retombant sous son plus haut de 52 semaines à 4 172,7 INR. Cette correction a finalement ramené une valorisation excessive à des niveaux plus réalistes. Bien que le titre semble moins onéreux par rapport à son multiple historique sur trois ans de 94,8x, le ratio cours/bénéfice (P/E) estimé pour l'exercice 2027 à 80,2x montre que le marché a réajusté ses attentes.

Les analystes restent positifs, avec 18 recommandations à l'achat ("Buy") et cinq à la conservation ("Hold"). Cependant, l'objectif de cours moyen de 3 212,04 INR présente un écart de -0,16 % par rapport au cours actuel. L'action ne dispose d'aucune marge de progression par rapport à son prix actuel. Les investisseurs pourraient s'exposer à un risque de baisse si l'entreprise venait à manquer ses prévisions trimestrielles à l'avenir.

Un succès éphémère ?

Trent vit au rythme de la "fast fashion". Si l'entreprise manque une tendance ou juge mal les attentes des consommateurs, la rentabilité peut en pâtir rapidement. Le fait que les clients surveillent leurs dépenses alors que les coûts de fabrication augmentent n'arrange rien.

Simultanément, le secteur se sature ; l'essor du commerce en ligne crée une concurrence féroce pour les magasins physiques. Les emplacements commerciaux de qualité sont rares et les loyers s'envolent. En fin de compte, le consommateur a le dernier mot. Les attentes des clients n'ont jamais été aussi élevées et la fidélité aux marques est volatile. Si une enseigne néglige l'expérience client, les acheteurs iront voir ailleurs.