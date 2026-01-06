Trigano affiche un chiffre d'affaires de 833,4 millions d'euros au titre de son 1er trimestre 2025-26, en croissance de 8,3% (dont +5,3% en organique), "dans un contexte de montée en puissance de la production de camping-cars".
Il a en effet augmenté de façon progressive sa production de camping-cars afin de répondre au mieux aux besoins de ses distributeurs : ses livraisons aux réseaux, soutenues par un carnet de commandes important, ont progressé de l'ordre de 10%.
A périmètre et change constants, les ventes de camping-cars ont augmenté de 7,1%, tandis que celles de caravanes ont progressé de 13,4%, mais que les ventes d'accessoires pour véhicules de loisirs, en basse saison, ont diminué de 4,1%.
Trigano revendique en outre un niveau de ventes de camping-cars sur les principaux salons et foires d'automne en bonne progression par rapport à 2024-25, malgré la raréfaction des offres de déstockage proposées par les distributeurs.
"La bonne orientation de l'activité commerciale conjuguée à une meilleure utilisation des moyens de production permet d'envisager une nette amélioration de la rentabilité pour 2025-26", ajoute le constructeur de véhicules de loisirs.
Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- véhicules de loisirs (95,3%) : camping-cars (83,6% du CA ; 1er constructeur européen ; 55 400 véhicules vendus en 2023/24 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), caravanes (4,7% ; 10,200 unités ; Sterckeman et Caravelair), résidences mobiles (2,7% ; 4 000 unités ; Résidences Trigano) et autres (1,9%). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (7,1% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement ;
- équipements de loisirs (4,7%) : essentiellement remorques (119 300 remorques vendues en 2023/24 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster) et matériel de camping (tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32%), Allemagne (22,8%), Royaume-Uni (13,2%), Italie (6,5%), Espagne (5%), Belgique (4,6%), Pays nordiques (4,1%), Pays-Bas (3,1%) et autres (8,7%).
