Trigano accroit de 8% son CA au premier trimestre

Trigano affiche un chiffre d'affaires de 833,4 millions d'euros au titre de son 1er trimestre 2025-26, en croissance de 8,3% (dont +5,3% en organique), "dans un contexte de montée en puissance de la production de camping-cars".

Il a en effet augmenté de façon progressive sa production de camping-cars afin de répondre au mieux aux besoins de ses distributeurs : ses livraisons aux réseaux, soutenues par un carnet de commandes important, ont progressé de l'ordre de 10%.



A périmètre et change constants, les ventes de camping-cars ont augmenté de 7,1%, tandis que celles de caravanes ont progressé de 13,4%, mais que les ventes d'accessoires pour véhicules de loisirs, en basse saison, ont diminué de 4,1%.



Trigano revendique en outre un niveau de ventes de camping-cars sur les principaux salons et foires d'automne en bonne progression par rapport à 2024-25, malgré la raréfaction des offres de déstockage proposées par les distributeurs.



"La bonne orientation de l'activité commerciale conjuguée à une meilleure utilisation des moyens de production permet d'envisager une nette amélioration de la rentabilité pour 2025-26", ajoute le constructeur de véhicules de loisirs.