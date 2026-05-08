Dans une note, consécutive aux résultats semestriels du groupe dévoilés mercredi, Berenberg estime que la rentabilité s'améliore avec le retour de la croissance. Les analystes estiment que la hausse du chiffre d'affaires et l'expansion des marges vont se poursuivre au second semestre, permettant un retour à une marge opérationnelle à deux chiffres plus normalisées.
En outre, les analystes pensent qu'au-delà de 2026, les perspectives à moyen terme sont portées par la démographie de la clientèle, et la forte génération de trésorerie devrait encore renforcer un bilan déjà solide.
En ce qui concerne les résultats, Berenberg relève que le bénéfice opérationnel courant a augmenté de 11%, entraînant une expansion de la marge opérationnelle de 40 points de base, principalement portée par la hausse de la productivité liée à l'augmentation des ventes et une bonne maîtrise des coûts. Les analystes ajoutent que durant une période habituellement plus faible pour la génération de trésorerie, l'augmentation du besoin en fonds de roulement a été limitée à 16 millions d'euros, ce qui, conjugué à des faibles investissements nets (19 millions d'euros), a maintenu un flux de trésorerie opérationnel solide (+2% sur un an).
Pour le second semestre, la direction du spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a affiché un optimise prudent. L'engouement pour le camping-car perdure, les immatriculations sont en hausse de 6% en Europe en mars, et le carnet de commandes bien rempli laisse présager une croissance des ventes et des bénéfices sur la deuxième partie de l'exercice fiscal. Toutefois, la direction estime également que "l'instabilité économique persistante, les taux d'intérêt élevés et les pressions inflationnistes émergentes pourraient inciter les clients à reporter leurs achats".
Trigano est l'une des valeurs préférées de Berenberg au sein des moyennes capitalisations européennes. Les analystes estiment que la valorisation est toujours attrayante et ont confirmé leur recommandation à l'achat avec une cible de cours de 200 euros qu'ils estiment basée sur des hypothèses prudentes.
Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- véhicules de loisirs (95%) : camping-cars (79,4% du CA ; 1er constructeur européen ; 49 000 véhicules vendus en 2024/25 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), résidences mobiles (8,1% ; 10 600 unités ; Résidences Trigano) et caravanes (3,4% ; 7 200 unités ; Sterckeman et Caravelair). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (9,1% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement ;
- équipements de loisirs (5%) : essentiellement remorques (120 300 remorques vendues en 2024/25 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster) et matériel de camping (tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,5%), Allemagne (20,4%), Royaume-Uni (12,1%), Italie (7,1%), Espagne (5,6%), Belgique (4,3%), Pays nordiques (3,8%), Pays-Bas (3,8%) et autres (8,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.