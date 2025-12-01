Trigano : retour à la croissance attendu en 2026 malgré un repli temporaire des marges
Trigano publie des résultats annuels en ligne avec les anticipations, marqués par un recul mécanique des marges mais une génération de trésorerie exceptionnelle. La direction confirme un redressement progressif de l'activité dès 2026, soutenu par la normalisation des stocks et une demande finale bien orientée.
Trigano a enregistré un chiffre d’affaires annuel en recul de 7 %, dans un contexte de normalisation du marché et d’ajustement des stocks chez les distributeurs. L’intégration de BioHabitat a pesé mécaniquement sur la marge, mais l’activité sous-jacente reste bien orientée. La direction anticipe un retour à la croissance dès 2026, porté à la fois par le rééquilibrage des stocks en Europe et par une reprise graduelle du segment des mobil-homes, attendu en hausse de 5 à 10 %.
Rentabilité et structure financière
La marge opérationnelle courante s’établit à 9,2 %, en baisse de 3,6 points, principalement en raison d’une moindre absorption des coûts fixes et de la dilution liée à BioHabitat. Le recul du résultat net reflète également une contribution financière moins favorable. En revanche, la dynamique de génération de trésorerie est très solide : la réduction du besoin en fonds de roulement, liée à la baisse des stocks et des créances, a permis de dégager 503M€ de free cash-flow et de porter la trésorerie nette à 360M€, malgré les acquisitions et le dividende.
Stratégie et perspectives
La société n’a pas publié de guidance chiffrée, mais la direction vise une nette amélioration du chiffre d’affaires et des marges en 2026. Nos propres prévisions restent inchangées, avec une croissance attendue de 7,4 % en publié et une marge opérationnelle en progression vers 9,7 %. À moyen terme, nous anticipons un retour progressif vers une marge proche de 10,5 %, soutenue par le levier opérationnel.
Conclusion
Opinion : Nous maintenons notre recommandation à Buy
Target : Objectif de cours inchangé à 192 €
Justification : Valorisation encore modeste au regard du rebond attendu de la demande et de la normalisation progressive des marges.
Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- véhicules de loisirs (95,3%) : camping-cars (83,6% du CA ; 1er constructeur européen ; 55 400 véhicules vendus en 2023/24 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), caravanes (4,7% ; 10,200 unités ; Sterckeman et Caravelair), résidences mobiles (2,7% ; 4 000 unités ; Résidences Trigano) et autres (1,9%). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (7,1% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement ;
- équipements de loisirs (4,7%) : essentiellement remorques (119 300 remorques vendues en 2023/24 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster) et matériel de camping (tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32%), Allemagne (22,8%), Royaume-Uni (13,2%), Italie (6,5%), Espagne (5%), Belgique (4,6%), Pays nordiques (4,1%), Pays-Bas (3,1%) et autres (8,7%).
