Trigano publie des résultats annuels en ligne avec les anticipations, marqués par un recul mécanique des marges mais une génération de trésorerie exceptionnelle. La direction confirme un redressement progressif de l'activité dès 2026, soutenu par la normalisation des stocks et une demande finale bien orientée.

Chiffres clés – Exercice 2025

Chiffre d’affaires : 3,66 Md€ , –7 %

, –7 % Marge opérationnelle courante : 9,2 % , –3,6 pts

, –3,6 pts Résultat net : 239 M€ , –36 %

, –36 % Trésorerie nette : 360 M€ (vs 131 M€)

(vs 131 M€) Free cash-flow : 503 M€ (vs –32 M€)

Activité et croissance

Trigano a enregistré un chiffre d’affaires annuel en recul de 7 %, dans un contexte de normalisation du marché et d’ajustement des stocks chez les distributeurs. L’intégration de BioHabitat a pesé mécaniquement sur la marge, mais l’activité sous-jacente reste bien orientée. La direction anticipe un retour à la croissance dès 2026, porté à la fois par le rééquilibrage des stocks en Europe et par une reprise graduelle du segment des mobil-homes, attendu en hausse de 5 à 10 %.

Rentabilité et structure financière

La marge opérationnelle courante s’établit à 9,2 %, en baisse de 3,6 points, principalement en raison d’une moindre absorption des coûts fixes et de la dilution liée à BioHabitat. Le recul du résultat net reflète également une contribution financière moins favorable. En revanche, la dynamique de génération de trésorerie est très solide : la réduction du besoin en fonds de roulement, liée à la baisse des stocks et des créances, a permis de dégager 503M€ de free cash-flow et de porter la trésorerie nette à 360M€, malgré les acquisitions et le dividende.

Stratégie et perspectives

La société n’a pas publié de guidance chiffrée, mais la direction vise une nette amélioration du chiffre d’affaires et des marges en 2026. Nos propres prévisions restent inchangées, avec une croissance attendue de 7,4 % en publié et une marge opérationnelle en progression vers 9,7 %. À moyen terme, nous anticipons un retour progressif vers une marge proche de 10,5 %, soutenue par le levier opérationnel.

Conclusion

Opinion : Nous maintenons notre recommandation à Buy

Target : Objectif de cours inchangé à 192 €

Justification : Valorisation encore modeste au regard du rebond attendu de la demande et de la normalisation progressive des marges.

Évolution de l’opinion sur les 12 derniers mois sur Trigano

Créé en 2000, IDMidCaps propose une recherche indépendante et exhaustive sur les valeurs moyennes cotées, soutenue par un système d’information innovant et unique sur le marché. Fort de son expertise sur les small & midcaps, le cabinet agit aussi comme conseil en investissement.