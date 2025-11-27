Trigano s'envole de près de 14% et caracole ainsi en tête du SBF 120, entouré après la publication par le constructeur de véhicules de loisirs de résultats annuels "proches des attentes avec une forte génération de free cash-flow", selon Oddo BHF.
Son profit net a chuté de 36,1% à 239,4 millions d'euros et son résultat opérationnel courant, de 32,9% à 335,9 MEUR. Retraité d'une charge PPA pour l'acquisition de Bio Habitat, le ROC s'est établi à 344,4 MEUR, en ligne avec l'attente du bureau d'études.
"Au-delà de la profitabilité, nous retiendrons surtout l'excellente génération de FCF qui ressort à 523 MEUR (nous retenions 487 MEUR), bénéficiant d'une forte amélioration du BFR notamment en raison d'une baisse des stocks", met en avant Oddo BHF.
L'analyste se dit en outre conforté dans son scénario pour l'exercice qui commence, la direction de Trigano ayant mentionné une bonne progression de ses carnets de commandes grâce notamment au succès de ses gammes 2026.
"Après une année 2025 perturbée par des effets de déstockages, 2026 devrait renouer avec une croissance relativement soutenue de l'activité avec, à la clé, une amélioration de la profitabilité", estime ainsi Oddo BHF.
Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- véhicules de loisirs (95,3%) : camping-cars (83,6% du CA ; 1er constructeur européen ; 55 400 véhicules vendus en 2023/24 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), caravanes (4,7% ; 10,200 unités ; Sterckeman et Caravelair), résidences mobiles (2,7% ; 4 000 unités ; Résidences Trigano) et autres (1,9%). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (7,1% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement ;
- équipements de loisirs (4,7%) : essentiellement remorques (119 300 remorques vendues en 2023/24 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster) et matériel de camping (tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32%), Allemagne (22,8%), Royaume-Uni (13,2%), Italie (6,5%), Espagne (5%), Belgique (4,6%), Pays nordiques (4,1%), Pays-Bas (3,1%) et autres (8,7%).
