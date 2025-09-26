Suite à l'annonce par le groupe de ses trimestriels, UBS souligne que la marge est en baisse, mais indique la forte génération de trésorerie. 'Un rebond est attendu pour l'exercice 2026' selon l'analyste.

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 175 E (contre 165 E).

'Bien que la direction ait annoncé une marge plus faible pour l'exercice, les flux de trésorerie d'exploitation devraient être solides. Nous anticipons un rebond pour l'exercice 2026' indique UBS.