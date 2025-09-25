UBS souligne dans son étude du jour que les prévisions pour l'exercice 2025 indiquent une marge d'exploitation inférieure à ses attentes.
UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 165 E après la publication par le groupe des chiffres du 4ème trimestre.
' Les prévisions pour l'exercice 2025 d'une marge EBIT d'environ 9 % sont inférieure à nos estimations' indique UBS.
'Trigano a annoncé un chiffre d'affaires de 841 millions d'euros au quatrième trimestre 2025 (contre 869 millions d'euros pour UBSe) avec une croissance organique de -5,6 % (contre -3,1 % pour UBSe) et un chiffre d'affaires de 3 660 millions d'euros pour l'exercice 2025 (contre 3 732 millions d'euros pour UBSe, 3 688 millions d'euros pour UBSe) avec une croissance organique de -11,1 % (contre -10,6 % pour UBSe)' indique le bureau d'analyse.
Trigano : UBS reste à l'achat après les trimestriels
Publié le 25/09/2025 à 11:19
