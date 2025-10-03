UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 175 E après une réunion avec la direction. 'Trigano anticipe une croissance du marché des camping-cars et des mobil-homes en 2026, avec une amélioration des marges grâce à la hausse de la production' indique UBS dans sa note du jour.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 12 fois avec un rendement de près de 2%.