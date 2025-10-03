Trigano : UBS reste à l'achat après une réunion avec la direction
Publié le 03/10/2025 à 16:55
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 12 fois avec un rendement de près de 2%.
Trigano : UBS reste à l'achat après une réunion avec la direction
Publié le 03/10/2025 à 16:55
