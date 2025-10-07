L’action de Trilogy Metals a bondi de plus de 250% mardi avant l’ouverture de Wall Street, à la suite de l’annonce d’une prise de participation de 35,6 millions de dollars par l’administration Trump. Cette opération confère au gouvernement américain 10% du capital de la société canadienne, spécialisée dans l’exploration de minerais critiques. Elle s’inscrit dans une stratégie fédérale de sécurisation des approvisionnements en métaux essentiels, dans un contexte de forte dépendance vis-à-vis de la Chine.

Le partenariat vise notamment le district minier d’Ambler, en Alaska, considéré comme l’un des gisements polymétalliques dominants en cuivre les plus prometteurs au monde. Trilogy Metals a salué la relance du projet d’Ambler Road, une route industrielle de 211 miles, dont la construction avait été bloquée sous l’administration Biden. Le groupe y voit un signal fort du retour à une politique favorable à l’exploitation des ressources naturelles nord-américaines, tout en affirmant son engagement pour un développement "responsable".

Ce virage pro-minier alimente toutefois les critiques d’organisations environnementales et de communautés locales, qui redoutent les effets du projet sur des écosystèmes fragiles. En toile de fond, la question de la souveraineté minérale s’impose de plus en plus comme un enjeu stratégique majeur : la Chine contrôle près de 70% de la production mondiale de terres rares et environ 90% de leur raffinage, une domination qui pousse les États-Unis à accélérer la diversification de leurs sources d’approvisionnement.