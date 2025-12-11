Euroapi annonce que son conseil d'administration a décidé de coopter Tristan Imbert en qualité d'administrateur indépendant, sous réserve du vote de l'AG du 27 mai 2026. Il sera nommé président du comité d'audit à compter du 1er janvier, succédant à Rodolfo Savitzky.
Cette cooptation, décidée sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, fait en effet suite à la démission de Rodolfo Savitzky de son poste d'administrateur indépendant, qui sera effective au 31 décembre 2025.
Au cours de sa carrière, Tristan Imbert a occupé plusieurs fonctions de direction financière chez Novartis, jusqu'à sa nomination en tant que directeur financier de Novartis Gene Therapies, avant de devenir directeur financier de la biotech Cimeio Therapeutics en 2021.
Actuellement, Rodolfo Savitzky occupe le poste de directeur financier de Lonza Group AG. Il est également membre du conseil d'administration de Lonza Swiss Finanz AG, de Lonza AG et de Lonza Group UK Ltd.
Auparavant, M. Savitzky a été directeur financier d'Elanco Tiergesundheit AG et responsable de la planification et de l'analyse stratégiques chez Novartis Pharmaceuticals.
Il a obtenu un MBA de l'université de Chicago et un diplôme de premier cycle de l'Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey.
EUROAPI est spécialisé dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques pour le compte des industriels de la santé. La société propose, de la vitamine B12, des prostaglandines, des oligonucléotides, des peptides, des corticoïdes et des hormones, des anti-infectieux, des opiacés (morphine, codéine, thébaïne, etc.), des analgésiques, etc.
EUROAPI dispose de 6 sites de production implantés en France (2), au Royaume Uni, en Allemagne, en Italie et en Hongrie.