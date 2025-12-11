Tristan Imbert coopté au conseil d'administration d'Euroapi

Euroapi annonce que son conseil d'administration a décidé de coopter Tristan Imbert en qualité d'administrateur indépendant, sous réserve du vote de l'AG du 27 mai 2026. Il sera nommé président du comité d'audit à compter du 1er janvier, succédant à Rodolfo Savitzky.



Cette cooptation, décidée sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, fait en effet suite à la démission de Rodolfo Savitzky de son poste d'administrateur indépendant, qui sera effective au 31 décembre 2025.



Au cours de sa carrière, Tristan Imbert a occupé plusieurs fonctions de direction financière chez Novartis, jusqu'à sa nomination en tant que directeur financier de Novartis Gene Therapies, avant de devenir directeur financier de la biotech Cimeio Therapeutics en 2021.