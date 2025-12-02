Holcim indique avoir finalisé 2 acquisitions d'entreprises de recyclage de matériaux de démolition au Royaume-Uni et en Allemagne, et avoir signé un accord en vue d'une 3e en France, accélérant ainsi la construction circulaire à travers l'Europe.
Le groupe suisse explique que l'acquisition de Thames Materials étend son empreinte à l'ensemble de la région de Londres, et que celle d'A&S Recycling lui apporte trois pôles situés près de centres métropolitains dans le nord de l'Allemagne.
L'acquisition d'un recycleur de matériaux de démolition de construction dans le nord-ouest de la France renforcera l'empreinte de Holcim dans la région et portera à 28 le nombre de centres de recyclage exploités par l'entreprise dans le pays.
Les trois entreprises disposent d'une capacité annuelle de traitement autorisée combinée d'environ 1,3 million de tonnes de matériaux de démolition de construction, et contribueront à l'objectif du groupe de recycler plus de 20 Mt par an d'ici 2030.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (44,2%) ;
- béton prêt à l'emploi (21%) ;
- granulats (12,4%) : sables, graviers, craies, etc. ;
- autres (22,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Etats- Unis (29,3%), Canada (9,5%), Mexique (6,6%), Royaume Uni (6,5%), Australie (4,7%), Suisse (3,4%), Allemagne (3%), et autres (29,5%).
