Notre screener met en lumière trois groupes français combinant croissance soutenue, fondamentaux robustes, intérêt marqué des investisseurs et forte couverture analyste. Le filtre final porte sur le PEG, un indicateur qui permet d'identifier les sociétés dont la dynamique bénéficiaire reste abordable en Bourse : plus il est faible, moins la croissance anticipée est valorisée dans le cours.

Voici les critères retenus dans le Stock Screener :

Capitalisation supérieure à 1 MdEUR afin de garantir une liquidité suffisante,

Fondamentaux dans les deux meilleurs déciles du panel (croissance, rentabilité, profitabilité, santé financière, CAPEX/EBITDA),

Note composite Investisseurs d’au moins 4,5 étoiles sur 5,

Couverture par au moins 10 analystes,

Croissance composite parmi les 13% de sociétés les mieux notées de France.

Approche momentum via la performance depuis le début de l’année et sur cinq ans,

Enfin, sélection selon le PEG le plus attractif sur trois horizons (N, N+1, N+2). Le PEG compare le prix que vous payez à la croissance attendue. <1x signifie généralement sous-évaluation. >2x, c'est une prime de croissance : le marché attend des performances exceptionnelles et ne tolère aucune déception.

Le spécialiste de la gestion de l'énergie et de l'automatisation profite de l'essor des investissements industriels. La transition énergétique et les data centers dopent son carnet de commandes, avec une croissance organique de +8 à +9% en 2025 et une forte demande en gestion énergétique portée par les marchés numériques et industriels. Cette dynamique soutient des perspectives solides de croissance rentable pour le groupe.

Les fondamentaux affichent une note composite de 4,5 étoiles. La rentabilité opérationnelle dépasse 15% et la solidité financière est incontestable. L'action a gagné 100% sur cinq ans. L'année 2025 marque une consolidation avec -2,6% depuis janvier.

Le groupe se paie 14,2 fois les bénéfices 2026. Le PEG plonge de 4,85x en 2025 à 1,1x en 2026 et 2027. Cette compression traduit une accélération majeure de la croissance des profits. Les infrastructures électriques et la décarbonation portent ce regain.

Le carnet de commandes atteint des niveaux records. Les Etats-Unis représentent 32% du chiffre d'affaires, l'Europe de l'Ouest 18%. La dette nette devrait baisser de 40% d'ici 2027, passant de 12,1 milliards à 7,6 milliards d'euros. Ce désendettement libérera du cash-flow pour des acquisitions ciblées et des distributions croissantes.

Pour l'investisseur, la question est le timing. Schneider offre une opportunité d'entrée après cinq années explosives. Le profil correspond aux portefeuilles en quête de croissance industrielle tangible avec un fort levier ESG.

Le laboratoire vétérinaire affiche une trajectoire impressionnante avec +12,8 % depuis janvier et +69,6 % sur cinq ans. Ce dynamisme s'appuie sur une tendance sociétale irréversible. Les dépenses de santé animale explosent au rythme de l'humanisation des animaux de compagnie ; les ménages consacrent désormais des budgets comparables à ceux d'un enfant pour leurs compagnons à quatre pattes. Grâce à ces nouveaux partenariats en Amérique du Nord, Virbac affiche une accélération notable de sa croissance organique (+12,5% au T3 2025) et a relevé ses objectifs annuels, offrant ainsi aux investisseurs une visibilité renforcée sur un profil défensif et durable, avec une rentabilité solide et une trésorerie en nette amélioration.

La note composite de 4,5 étoiles reflète une santé financière quasi parfaite et une rentabilité stable. Le PEG passe de 2,73x en 2025 à 1,5x en 2026 et 2027.La géographie équilibrée (Europe 41%, Ameriques 29%) assure une réelle résilience. Le point fort se situe au niveau de l'endettement net. Il s'évanouit d'ici 2027 pour laisser place à une trésorerie positive de 110 millions d'euros. Virbac deviendra l'une des rares valeurs françaises net cash dans le secteur santé.

Le profil séduit par sa défensivité. Le secteur vétérinaire subit moins les cycles économiques que la santé humaine. Pour l'investisseur, c'est un placement de croissance pérenne, moins volatile que la biotech. Le risque réside dans la taille du marché et la possible consolidation qui pourrait peser sur les marges via des guerres de prix.

Le spécialiste des équipements électriques et numériques pour le bâtiment affiche la meilleure performance de notre sélection. +39% depuis janvier, +82% sur cinq ans. Legrand profite d'une efficacité opérationnelle sans faille. L'exposition au marché américain de la rénovation (37% du CA) et à l'Europe du Nord (28%) est idéale. Le 2 octobre 2025, Legrand a annoncé l’acquisition de Avtron Power Solutions (Etats-Unis), spécialisée dans les load banks pour data centers.. Cette opération renforce encore le positionnement du groupe sur l’infrastructure numérique et l’électrification.

Le PEG descend de 3,5x à 2,4x en 2026. Il remonte légèrement à 2,86x en 2027. Ce niveau traduit une croissance durable mais moins explosive que Schneider ou Virbac.

L'endettement tombe de 3 milliards à 1,9 milliard d'euros d'ici 2027. La marge de manœuvre est confortable pour des acquisitions de technologies complémentaires dans la domotique et la gestion d'énergie.

Legrand incarne le value-growth. Le titre combine momentum boursier actuel et qualité industrielle reconnue. Pour l'investisseur, c'est une façon de jouer la rénovation énergétique du parc immobilier avec un leader rentable. L'achat implique d'accepter une prime de valorisation contre la qualité d'exécution historique du management.