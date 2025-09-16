Rexel annonce la nomination, au sein de son comité exécutif, d'Isabelle Hoepfner-Léger, déjà secrétaire générale du groupe, secrétaire du conseil et directrice du développement durable, comme responsable, en plus, des ressources humaines.
Julien Neuschwander, anciennement directeur de l'innovation, du digital, de l'IT et de la transformation de Rexel France, a rejoint le 1er juillet, le comité exécutif en qualité de directeur digital et marketing groupe.
Enfin, Thomas Stadlhofer, rejoindra, à compter du 1er janvier 2026, le comité exécutif en qualité de directeur du cluster composé de l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Slovénie, tout en demeurant le directeur général de Rexel Autriche.
'Ces changements illustrent la volonté de Rexel de poursuivre sa transformation et sa croissance sur l'ensemble de ses marchés avec un comité exécutif qui se renouvelle', explique le distributeur de matériel électrique.
Trois changements au comité exécutif de Rexel
Publié le 16/09/2025 à 08:51
