Trois cooptations au conseil d'administration de Bic

Bic fait part de la cooptation vendredi dernier, de trois nouveaux administrateurs par son conseil d'administration, dont celle de Rob Versloot, son nouveau directeur général à partir de ce lundi, en remplacement de Gonzalve Bich.



Albert Baladi, dirigeant dans le secteur des biens de consommation, succède à Jake Schwartz, qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur indépendant. Il sera membre du comité d'audit ainsi que du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.



Geoffroy Bich, qui possède plus de 30 ans d'expérience au sein du groupe de rasoirs, briquets et stylos jetables et y exerce les fonctions de vice-président, business development, remplace Timothée Bich, qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur.



Ces trois nominations seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale de Bic, prévue en mai 2026. Comme annoncé en décembre 2024, Gonzalve Bich exercera la fonction de senior advisor du groupe.