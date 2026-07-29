Le retour de flamme subi par les valeurs exposées de près ou de loin à l'intelligence artificielle a réduit le ticket d'entrée sur plusieurs acteurs de l'électrification. L'occasion de revisiter trois dossiers européens bien câblés.

Rexel, un distributeur convoité qui a su prouver sa valeur

Numéro un de la distribution professionnelle de matériel électrique, Rexel a longtemps traîné une réputation de dossier atone, englué dans une stagnation de ses ventes et de ses profits. Au point que le fonds activiste Cevian, entré au capital il y a près d'une décennie, s'était sérieusement interrogé sur son pari. Le tournant est venu de l'arrivée de Guillaume Texier, transfuge de Saint-Gobain, aux commandes en septembre 2021 : mettant à profit le contexte pandémique, il a multiplié les acquisitions audacieuses (le canadien Wesco, l'américain Mayer) et transformé le profil du groupe, avec de nets gains de chiffre d'affaires et de marges et une rentabilité des capitaux propres plus que triplée en trois ans, sans alourdissement du levier financier. C'est précisément cette métamorphose qui a attiré, fin 2024, l'américain QXO du milliardaire Brad Jacobs (l'homme derrière XPO Logistics et le rachat de Norbert Dentressangle) dont l'offre à 28 EUR par action, jugée insuffisante au regard des progrès réalisés, a été repoussée. QXO s'est depuis rabattu sur d'autres cibles, tandis que Rexel a démontré qu'il ne manquait ni d'ambition ni des talents pour la concrétiser (le titre a touché un pic à 39 EUR dernièrement, soit 39% au-dessus du prix proposé par QXO il y a 18 mois).

Bien diversifié et solidement implanté outre-Atlantique, Rexel est positionné pour capter les grandes tendances de l'électrification, comme les centres de données, rénovation des réseaux électriques, transition énergétique. Cette semaine, le groupe a pu relever ses prévisions 2026 tout en confirmant ses ambitions de moyen terme. L'Amérique du Nord reste la locomotive de l'activité, tandis que l'Europe amorce un rebond après une année 2025 déprimée par l'asphyxie du secteur de la construction. Le marché n'est pas pris au dépourvu : les gains des dernières années montrent à quel point il avait anticipé le potentiel. Rexel a subi un contrecoup boursier dernièrement, comme toutes les valeurs qui s'étaient arrimées à l'IA.

LU-VE, un spécialiste discret devenu incontournable

Née en 1985 du rachat de Contardo par Iginio Liberali, la société familiale italienne s'est bâtie sur un savoir-faire dans les échangeurs de chaleur remontant à 1928, avant de se déployer à l'international (Pologne, République tchèque, Chine, Inde, Etats-Unis) par acquisitions ciblées. Aujourd'hui troisième acteur mondial et numéro deux européen de son secteur, le groupe s'appuie sur trois piliers : les échangeurs de chaleur vendus aux fabricants d'équipements (OEM, 48% des ventes de produits), les équipements refroidis par air et radiateurs (environ 50%), et les portes en verre isolantes (environ 2%). Après l'euphorie post-Covid et l'effondrement des ventes de pompes à chaleur en 2022, LU-VE a assaini ses fondamentaux via automatisation, rationalisation et fusion de ses filiales italiennes : la rentabilité est revenue avant même le chiffre d'affaires.

Le virage vers les centres de données est le catalyseur de la nouvelle dimension du groupe. Déjà présent sur cette infrastructure, LU-VE a saisi l'explosion de la demande liée à l'IA en signant fin avril un contrat pluriannuel de plus de 100 MEUR avec un hyperscaler, propulsant instantanément l'italien au rang de n°1 du segment, complété par l'agrandissement de son usine de Jacksonville pour servir le marché américain. Cet élan prolonge un premier trimestre record (chiffre d'affaires +13,4%, EBITDA +16,9%, dette −12%, carnet de commandes historique de 301 MEUR, +43% sur un an). Le marché a intégré cette dynamique : le titre a bondi de près de 40% en 2026, mais subit depuis quelques semaines le retour de manivelle des valeurs exposées à l'IA. La société a publié ses revenus du second trimestre début juillet. Les résultats sont programmés pour le 4 septembre. Pour approfondir, nous avions publié une analyse plus détaillée en mai dernier.

Nexans, le vilain petit canard de la cote devenu star de l'électrification

Pendant des années, Nexans a fait figure de mauvais élève de son secteur : conglomérat de câbles tentaculaire à faibles marges, ballotté par les cours du cuivre, plombé par sa condamnation dans l'entente européenne de 2014 et par une exécution industrielle erratique, le titre a longtemps déçu ses actionnaires. Le réveil est venu d'une reprise en main stratégique radicale, avec un recentrage opérationnel et financier vers une image de "pure player de l'électrification durable". Le groupe articule désormais son activité autour de trois piliers : PWR-Connect (usages : bâtiment, industrie, data centers), PWR-Grid (distribution pour les gestionnaires de réseau) et PWR-Transmission (haute tension et câbles sous-marins pour interconnexions et éolien offshore), avec en toile de fond une intégration verticale poussée, de la métallurgie du cuivre jusqu'à la pose par sa flotte de navires câbliers.

Nexans a relevé le bas de sa fourchette d'objectifs 2026, en insistant sur sa capacité à capter des marchés où la demande dépasse structurellement l'offre. La cession d'Autoelectric, finalisée cet été, vient parachever cette transformation en un groupe "plus simple, plus affûté et plus résilient", de l'aveu même du management. Le cœur du réacteur reste la haute tension sous-marine, où Nexans est l'un des rares acteurs mondiaux capables de servir les grands projets d'interconnexion : ses usines en eau profonde et sa flotte de navires câbliers (dont le tout nouvel Electra, entré en service en juin) lui donnent une longueur d'avance. Le tableau n'est pas exempt de zones d'ombre, mais le récit d'ensemble est celui d'un groupe porté par des tendances de fond : modernisation des réseaux vieillissants, essor des renouvelables, et bien sûr explosion des besoins liés aux data centers, au stockage par batteries et au solaire. Nexans figure dans la liste des valeurs de fin de cycle IA à privilégier de notre analyste Keith Bortoluzzi.

Le récent coup de froid sur les valeurs arrimées à l'IA ne remet pas en cause ces histoires industrielles. A chacun son point d'équilibre : Rexel offre le profil le plus diversifié. LU-VE, la plus belle dynamique, mais aussi la valorisation la plus tendue après son envolée. Nexans, la conviction industrielle la plus affirmée, au prix d'une exécution qui reste à démontrer sur la durée.