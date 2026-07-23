Le marché des introductions en Bourse s'est bien rouvert, mais il ne ressemble plus à celui de 2021. Les candidats sont moins nombreux, tandis que les opérations sont nettement plus importantes. En six mois, 193,6 milliards de dollars ont été levés, soit trois fois plus qu'un an auparavant. Mais une seule transaction représente à elle seule près de la moitié du total.

Le 12 juin, SpaceX s’introduit au Nasdaq au prix de 135 USD l’action. Surallocation comprise, l’opération lève 85,7 MdsUSD. La plus grosse IPO de l’histoire, et de loin. Le précédent record, Saudi Aramco en 2019, plafonnait sous les 30 MdsUSD. Musk a fait presque trois Aramco d’un coup. Ce jour-là, tout le monde a conclu la même chose, les introductions en Bourse sont reparties. Vérifions.

Des records, mais comptez bien

Les chiffres semblent leur donner raison. 193,6 MdsUSD levés dans le monde au 1er semestre 2026, contre 62,4 MdsUSD un an plus tôt, selon EY. Trois fois plus. Retirez SpaceX du compteur, il reste 108 MdsUSD, encore 73% de plus qu’un an plus tôt. La reprise ne doit pas tout à Musk. Maintenant, laissez les milliards de côté et comptez les opérations. 509 introductions début 2026, 548 début 2025. Moins d’entreprises entrent en Bourse, pour beaucoup plus d’argent. Rien à voir avec 2021, ses presque 2 400 introductions et ses 455 MdsUSD sur l’ensemble de l’année, d’après EY, l’époque où un SPAC sans business ou une licorne sans bénéfices trouvait facilement preneur.

Source : Analyse EY

Un total mondial, des reprises à plusieurs vitesses

Ce total mondial masque aussi des marchés qui ne vivent pas la même année. L’Asie-Pacifique a fait sa reprise sans méga-deal, 247 introductions contre 232, pour 60% d’argent levé en plus. L’Europe, elle, compte les miettes. Ses 53 opérations et 9,3 MdsUSD progressent, mais l’ensemble du semestre européen tiendrait dans une seule grosse opération américaine, et près de la moitié vient du seul tchèque CSG. Quant à Paris, 42,8 MEUR au compteur avec Rising Stone et Ieva Group.

Le vrai changement d’échelle s’est produit sur le continent américain. Les montants y sont passés de 17,2 à 130,4 MdsUSD en un an, toujours selon EY, alors même que le nombre d’opérations tombait de 117 à 85.

Réservé aux gros tickets

Faites la division. Au 1er semestre 2025, une IPO des Amériques levait en moyenne 147 MUSD. Un an plus tard, plus de 1,5 MdUSD. SpaceX écrase la moyenne, bien sûr. Retirez-la, le ticket dépasse encore 500 MUSD, plus de trois fois le niveau de l’an dernier. Et SpaceX n’explique pas tout, onze introductions américaines ont levé plus d’un milliard de dollars au semestre, contre quatre un an plus tôt, selon EY.

Source : Analyse EY

Reste à savoir qui décroche le ticket. Sans surprise, la tech rafle la mise, 93 opérations pour 28,6 MdsUSD, des montants en hausse de 218% sur un an, selon EY. Les investisseurs trient les dossiers sur trois critères qui auraient fait rire en 2021, résume le cabinet, la rentabilité, la visibilité et la discipline d’exécution. La promesse de croissance ne suffit plus à elle seule, il faut montrer les comptes et convaincre qu’on saura tenir les objectifs annoncés.

Et ce n'est pas fini

Anthropic envisagerait une cotation dès octobre. OpenAI a déposé son dossier, mais réfléchit désormais à attendre 2027. On vous en parlait ici. Il faut dire que SpaceX, passée la première, n’encourage personne. Le titre a cassé ses 135 USD d’introduction et se négocie autour de 123 USD, 45% sous son pic du 16 juin.

La Chine, elle, n’attend pas. Le fabricant de mémoire CXMT entre à Shanghai le 27 juillet, les investisseurs ont déjà demandé 570 fois plus d’actions qu’il n’y en a à vendre, et un dérivé pré-IPO s’échange même à six fois le prix d’introduction. Moonshot, l’éditeur du modèle Kimi, vise Hong Kong dans les six mois. Et DeepSeek prépare sa propre cotation à Shanghai, d’après Bloomberg. Côté américain, Discord, Oura, Strava et Kraken ont déposé leurs dossiers et attendent leur tour. De quoi occuper les banquiers jusqu’à Noël.

Une méga-IPO prouve que le marché sait financer les entreprises déjà grandes, préparées et bien placées sur les thèmes du moment. Elle ne dit pas si la reprise s'élargira au reste de la cote. Les banques y croient, JPMorgan attend une douzaine d'opérations à plus d'un milliard d'ici décembre, et certains fonds parient que les gains engrangés sur SpaceX iront s'investir sur des dossiers plus modestes. Deux choses le diront, la tenue en Bourse des introductions moyennes du second semestre, et le sort des géantes de l'IA attendues au tournant. Car le scénario inverse existe aussi, un flop retentissant d'une seule d'entre elles suffirait à refermer la fenêtre pour tout le monde. Rendez-vous à l'automne.