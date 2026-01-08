Trois nominations au sein de la direction d'ADP

Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) fait part des nominations de trois directeurs, dont celle d'Antoine Crombez comme directeur du développement et des participations (chief investment officer).

Dans ces fonctions, il est en charge du suivi de la performance du portefeuille d'actifs du groupe, et pilote les opérations de développement, de croissance externe et de rotation d'actifs, ainsi que les financements structurés et le corporate venture capital.



Tout en gardant la responsabilité directe des relations investisseurs, Cécile Combeau est nommée directrice marchés de capitaux et finance durable, chargée de définir et piloter la politique d'ADP en matière de financement et de relations avec les marchés financiers.



Enfin, nommé directeur du développement durable, Yannaël Billard est chargé de définir et mettre en oeuvre la politique d'ADP en la matière, en veillant à son intégration transverse, pour renforcer l'ancrage territorial et concourir à l'acceptabilité de ses activités.