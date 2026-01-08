Dans ces fonctions, il est en charge du suivi de la performance du portefeuille d'actifs du groupe, et pilote les opérations de développement, de croissance externe et de rotation d'actifs, ainsi que les financements structurés et le corporate venture capital.
Tout en gardant la responsabilité directe des relations investisseurs, Cécile Combeau est nommée directrice marchés de capitaux et finance durable, chargée de définir et piloter la politique d'ADP en matière de financement et de relations avec les marchés financiers.
Enfin, nommé directeur du développement durable, Yannaël Billard est chargé de définir et mettre en oeuvre la politique d'ADP en la matière, en veillant à son intégration transverse, pour renforcer l'ancrage territorial et concourir à l'acceptabilité de ses activités.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2024, le groupe a accueilli plus de 103 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 261 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (33,3%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (27,9%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (4,7%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (34,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
