Crédit Agricole CIB fait part de la nomination de Stéphane Ducroizet en tant que directeur général délégué en charge des activités de financement à compter du 1er novembre. Au titre de ses nouvelles fonctions, il reste membre du comité de direction de Crédit Agricole SA.
Natacha Gallou lui succède au poste de senior regional officer pour la région Amériques à compter du 1er octobre et intègre le comité de direction de Crédit Agricole SA. Ils demeurent tous deux membres du comité exécutif de Crédit Agricole CIB.
Eric de Lambilly, précédemment responsable de la gestion des risques pour l'Asie-Pacifique, remplace Natacha Gallou aux fonctions de responsable des risques et du contrôle permanent à compter du 1er octobre, et intègre le comité exécutif de Crédit Agricole CIB.
Trois nominations chez Crédit Agricole CIB
Publié le 29/09/2025 à 14:48
