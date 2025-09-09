Trois nominations dans la direction de Yum! Brands

Yum! Brands annonce des nominations clés pour 'accélérer sa croissance mondiale et son orientation stratégique sous la direction de son nouveau CEO Chris Turner', dont celle de Sean Tresvant comme chief consumer officer de Yum! Brands et CEO de Taco Bell.



Par ailleurs, Jim Dausch, le global chief digital and technology officer de Pizza Hut, va prendre les fonctions de chief digital and technology officer de Yum! Brands dans son ensemble, ainsi que celles de président de Byte by Yum!



Enfin, le chief strategy officer de Yum! Brands, Ranjith Roy, est désigné CFO (directeur financier) du groupe de restauration, succédant ainsi à Chris Turner alors qu'il en deviendra le directeur général le 1er octobre prochain.