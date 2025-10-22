Trois nouveaux administrateurs au conseil de Kraft Heinz

Kraft Heinz fait part de la nomination de L. Kevin Cox, Mary Lou Kelley et Tony Palmer au sein de son conseil d'administration, à compter de ce 22 octobre, de nouveaux administrateurs indépendants alors que le groupe agroalimentaire prépare sa scission en deux sociétés.



Cumulant plus de trois décennies en ressources humaines au sein de Pepsi Bottling, Kraft et GE, L. Kevin Cox fournit maintenant des services de conseil stratégique par l'intermédiaire de sa propre société, LKC Advisory.



Mary Lou Kelley apportera son expérience en matière de direction dans le secteur de la distribution, ayant notamment été présidente du commerce électronique chez la chaine d'électronique Best Buy de 2014 à 2017.



Tony Palmer possède enfin une vaste expérience des biens de consommation, ayant occupé divers postes chez Kimberly-Clark, dont ceux de président des marques mondiales et de l'innovation, et de directeur du marketing.