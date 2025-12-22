Trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde chez ArcelorMittal

ArcelorMittal annonce trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde, totalisant 1 GW de capacité nominale solaire et éolienne. Une fois achevés, les projets doubleront sa capacité d'énergie renouvelable à 2 GW en Inde et la porteront à 3,3 GW au niveau mondial.

Situés dans les Etats de Maharashtra, Rajasthan et Gujarat, ces trois projets seront livrés respectivement au 1er semestre 2027 pour le premier, et au 1er semestre 2028 pour les deux autres. Ils permettront au total une économie annuelle d'émissions de CO2 de 1,59 million de tonnes.



Les dépenses d'investissement totales pour les trois projets devraient s'élever à 0,9 milliard de dollars et l'électricité générée sera fournie à AMNS India, la coentreprise sidérurgique indienne 60/40 d'ArcelorMittal avec Nippon Steel.