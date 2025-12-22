Trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde chez ArcelorMittal
ArcelorMittal annonce trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde, totalisant 1 GW de capacité nominale solaire et éolienne. Une fois achevés, les projets doubleront sa capacité d'énergie renouvelable à 2 GW en Inde et la porteront à 3,3 GW au niveau mondial.
Situés dans les Etats de Maharashtra, Rajasthan et Gujarat, ces trois projets seront livrés respectivement au 1er semestre 2027 pour le premier, et au 1er semestre 2028 pour les deux autres. Ils permettront au total une économie annuelle d'émissions de CO2 de 1,59 million de tonnes.
Les dépenses d'investissement totales pour les trois projets devraient s'élever à 0,9 milliard de dollars et l'électricité générée sera fournie à AMNS India, la coentreprise sidérurgique indienne 60/40 d'ArcelorMittal avec Nippon Steel.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,7%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (21,4%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (2,8%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,9%) ;
- autres (17,2%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,1%), France (6,7%), Espagne (6%), Europe (23,4%), Etats-Unis (13,5%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (8,6%).
