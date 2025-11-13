JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Royaume-Uni a remporté trois prix lors des 'Media Leader Awards', dont ceux du Media Owner of the Year, du Media Owner Leader of the Year et du Grand Prix Media Leader Award.

'Ces récompenses soulignent l'innovation et le leadership de JCDecaux, numéro un de la communication extérieure au Royaume-Uni, ainsi que les performances digitales de la communication extérieure', souligne le groupe français.

Le Grand Prix Media Leader Award a été décerné conjointement à Chris Collins et Dallas Wiles, co-directeurs généraux de JCDecaux Royaume-Uni, sélectionnés parmi un large éventail de lauréats issus de sociétés telles qu'OMD UK, Vodafone, Just Eat et Seedtag.