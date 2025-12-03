Trois satellites Azalea de BAE Systems mis en orbite pour le renseignement électromagnétique

BAE Systems annonce le lancement réussi de trois satellites Azalea dédiés au renseignement électromagnétique, envoyés en orbite basse le 28 novembre dans le cadre de la mission Transporter-15 de SpaceX.



Les premiers contacts ont été établis dans la nuit suivant la mise en orbite. Cette étape majeure marque l'avancement de la mission autofinancée Azalea, qui prévoit un vol en formation à environ 350 miles d'altitude pour géolocaliser des signaux radio sur de longues distances. Le cluster intègre aussi un satellite radar à synthèse d'ouverture de l'entreprise finlandaise ICEYE, offrant des capacités de vision tout temps.



Le groupe traitera en orbite les données RF (radio fréquence, soit les signaux émis par des équipements radios) et SAR (radar à synthèse d'ouverture, soit une technologie permettant d'obtenir des images détaillées de la surface terrestre) pour fournir des renseignements quasi immédiats aux décideurs civils et militaires, notamment pour protéger les forces armées, les infrastructures critiques et surveiller les activités illégales en mer.



Le titre BAE Systems grappille 0,1% à Londres vers 9h40, un point bas qu'il avait pas atteint depuis la mi-avril.

