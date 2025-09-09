Tronic's : dépôt d'un projet d'OPR

Société Générale, agissant pour le compte de TDK Electronics AG, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Tronic's Microsystems, projet qui avait été annoncé le 9 juillet dernier.



TDK détient directement 7 901 306 actions Tronic's représentant 15 802 612 droits de vote, et de concert avec Thales AVS France, 8 815 014 actions représentant 17 630 028 droits de vote, soit 97,44% du capital et 97,87% des droits de vote de la société.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 5,56 euros la totalité des actions existantes qu'il ne détient pas de concert, soit un maximum de 231 478 actions, correspondant à 2,56% du capital et 2,13% des droits de vote de Tronic's.



Il demandera, à l'issue de l'OPR, dans la mesure où les conditions requises sont d'ores et déjà remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Tronic's non présentées à l'OPR en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 5,56 euros.