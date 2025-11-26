Société Générale a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR), soit du 10 au 21 novembre inclus, TDK Electronics AG a acquis 14 812 actions Tronic's Microsystems au prix unitaire de 5,56 euros.
Par conséquent, à la clôture de l'OPR, l'initiateur détient directement 7 916 118 actions, et de concert avec Thales AVS France, 8 829 826 actions, soit 97,60% du capital et 97,95% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.
Tronic's : résultat de l'OPR de TDK Electronics
Publié le 26/11/2025 à 14:07
