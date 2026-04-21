Après une longue période de défiance, le premier opérateur de pipelines américains a complètement retrouvé les faveurs du marché.

Cette tendance continue à la suite de résultats annuels bien accueillis, et du feu vert donné au projet de pipeline développé avec Phillips 66 pour désenclaver le marché californien. Kinder Morgan est ainsi valorisé à hauteur d'un rendement sur dividende de 3,6%, sur ses plus bas à quinze ans.

Il est inhabituel de voir le propriétaire-opérateur d'une infrastructure - certes stratégique et fortement sollicitée depuis que l'Amérique du Nord est devenue un grand exportateur d'hydrocarbures - valorisé de la sorte, 600 points de base sous le rendement des bons du Trésor à dix ans.

L'optimisme du moment tranche fortement avec la période 2020-2023, lorsque la pandémie, puis la crainte d'une inflation hors de contrôle et la remontée des taux qui suivit - deux facteurs défavorables pour des activités très capitalistiques - avaient déprimé la valorisation à un rendement sur dividende proche de 7%.

Le marché a cependant réservé une grande année 2024 à Kinder Morgan, puisque sa capitalisation boursière avait très précisément doublé en douze mois. 2025 fut une année de consolidation, avant que la capitalisation boursière du groupe ne bondisse à nouveau depuis le début de l'année 2026.

Cette envolée semble davantage due à un optimisme inédit autour du secteur du gaz naturel, notamment pour son rôle dans l'électrification des data centers - cerveaux névralgiques de l'intelligence artificielle - et par rapport à l'ouverture de nouveaux terminaux LNG, que par une nette amélioration des fondamentaux.

En effet, malgré la nature hautement stratégique de ses actifs, les retours sur investissements obtenus par Kinder Morgan sur ses investissements de croissance se sont révélés plutôt modestes. À cet égard, la valorisation a progressé beaucoup plus vite que la croissance du profit, du cash flow libre ou de la distribution de dividende.

Kinder Morgan est néanmoins devenu une pièce centrale dans le puzzle du gaz naturel aux États-Unis, puisque près de 40% du gaz naturel consommé dans le pays transite par ses pipelines et terminaux, tandis qu'il représente environ 15 à 20% des capacités de stockage.