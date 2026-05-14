Il y a exactement vingt-six ans, juste avant qu'éclate la bulle technologique des dot-com, Cisco détenait la couronne de l'entreprise la plus chèrement valorisée au monde, et représentait à elle seule 5% de l'indice Nasdaq.

De l'eau a coulé sous les ponts, bien sûr, et les actionnaires de l'époque auront dû attendre la fin de l'année 2025 pour voir le cours du titre Cisco renouer avec ses plus hauts d'alors.

L'équipementier, qui fournit toute la colonne vertébrale technique derrière l'infrastructure réseau des grandes entreprises, et qui s'est progressivement repositionné dans les services et les logiciels, fut - on s'en souvient - l’incarnation parfaite de la fameuse bulle spéculative des dot-com, que d'aucuns voient se reproduire aujourd'hui.

À l'époque, la vague d'internet submergeait le monde comme celle de l'IA aujourd'hui, et Cisco semblait parti pour câbler la planète entière et prospérer indéfiniment. Les anciens se souviennent que cela lui valait une croissance de son profit de plus de 60% par an, et une capitalisation boursière qui, au plus haut, avait atteint un multiple de deux cents fois son profit.

Vingt-cinq ans plus tard, toute comparaison avec des situations analogues sera bien sûr laissée à la discrétion du lecteur.

Cisco, qui publiait hier ses résultats du troisième trimestre, devrait réaliser en 2026 sa meilleure performance de croissance depuis 2008 et la crise des subprimes. Voici qui, à nouveau, laissera à chacun le soin d'esquisser quelques analogies savoureuses.

Nouveau départ ou embellie ponctuelle ? C'est en tout cas une bonne nouvelle pour le groupe dont le chiffre d'affaires ajusté pour l'inflation stagne depuis dix ans, tandis que son profit d'exploitation accuse lui une sévère érosion. Si le profit par action augmente - sensiblement - c'est uniquement grâce à des rachats d'actions soutenus, qui permirent de réduire le nombre de titres en circulation d'un cinquième sur la décennie.

À quinze fois les profits et un rendement sur dividende compris entre 3% et 4%, la valorisation moyenne de Cisco au long du cycle décennal écoulé était celle d'un groupe mature et sans croissance, mais dominant sur son secteur d'activité. Cette valorisation s'est enflammée récemment, pour dépasser vingt-cinq fois les profits et revenir à un rendement sur dividende famélique.