Truist Financial confie sa direction générale à Michael Lyons
Truist Financial a annoncé la nomination de Michael Lyons au poste de président et directeur général à compter du 1er septembre. Ancien dirigeant de Fiserv et ex-président de PNC Financial, il succédera à Bill Rogers, qui dirige la banque depuis 2021. Ce dernier conservera un rôle de président exécutif jusqu'à son départ à la retraite prévu en 2027.
Cette nomination est perçue par plusieurs analystes comme le signe d'une volonté de renouvellement au sein de Truist. Avec 549 milliards de dollars d'actifs, la banque figure parmi les dix plus grandes institutions commerciales américaines. Michael Lyons est reconnu pour son expérience chez PNC, où il a contribué à plus de 15 milliards de dollars d'acquisitions et à l'expansion géographique du groupe.
Le départ de Lyons intervient dans un contexte délicat pour Fiserv. Le spécialiste des paiements poursuit un plan de redressement après une année marquée par une forte révision à la baisse de ses perspectives et plusieurs changements au sein de sa direction. Fiserv a immédiatement nommé Takis Georgakopoulos pour lui succéder. L'action du groupe recule d'environ 10% en séance, suite à cette annonce
Michael P. Lyons is currently Chief Executive Officer & Director at Fiserv, Inc. since 2025. He is Chairman at Pittsburgh Parks Conservancy, Director at University of Pittsburgh Medical Center, Creative Director at R&l Model Management, Inc., Director at 09582644 Ltd. since 2016, Director at PNC Banque N. A. Ltd. since 2016, and Trustee at Boys & Girls Clubs of America. Formerly, Mr. Lyons was President at The PNC Financial Services Group, Inc. from 2024 to 2025, Head-Corporate Development & Strategic Planning at Bank of America Corp. from 2010 to 2011, and Principal at Maverick Capital Ltd. in 2010. Education includes an undergraduate degree from the University of Pennsylvania conferred in 1993.
Fiserv, Inc. est spécialisé dans le développement et l'intégration de solutions informatiques à destination des secteurs de la finance et de l'assurance. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- banque en ligne et support en matière d'investissement (47,8%) : solutions de paiement en ligne, de passation d'ordres sur actions, de compensation de titres, de gestion des plans d'épargne retraite, etc. ;
- gestion financière (45,6%) : solutions de gestion des transactions et des crédits, de traitement des données, de gestion de la relation client, solutions d'hébergement des activités en ligne et services d'infogérance à destination des institutions financières (banques, entreprises de crédit-bail, sociétés de prêts immobiliers, etc.) et des compagnies d'assurance ;
- autres (6,6%).
84% du CA est réalisé aux Etats-Unis et Canada.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.