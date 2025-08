Avec un -2,9% du côté du CAC 40 et un -2,2% pour le Nasdaq Composite, la séance de vendredi a laissé des traces. Mais les données sur l'emploi américain ont rebattu les cartes de la politique monétaire, tout en provoquant un mini-bazar et une maxi-polémique. La baisse des taux américains que les investisseurs appellent de leurs voeux sera-t-elle plus forte que le chaos douanier ambiant ? C'est la question de l'été.

Lundi dernier, l'équipe Zonebourse avait émis l'idée que les indices boursiers pourraient renouer avec la volatilité à la faveur d'une semaine riche en événements financiers, notamment des résultats d'entreprises à foison et plusieurs temps forts macroéconomiques. Il s'en est fallu de peu pour que cette prédiction soit totalement foireuse. Heureusement (pour l'honneur de l'équipe) et malheureusement (pour la valorisation de vos portefeuilles), la séance de vendredi a été marquée par de fortes variations, qui ont abouti à un net recul hebdomadaire des indices. Plus forte baisse hebdomadaire en 17 semaines pour le Stoxx 600 européen et en 10 semaines pour le S&P 500 américain.

Vendredi, les indices riches en valeurs très cycliques ont plus lourdement chuté que les autres, à l'image du CAC 40 français (-2,9%). La correction a été d'autant plus violente que les amortisseurs naturels comme les banques ont aussi subi une purge. Il n'y avait presque aucune cachette, hormis la nouvelle star de la cote parisienne, Orange. Du côté des Etats-Unis, les indices ont ouvert et clôturé en forte baisse, sans parvenir à rebondir en séance, comme ils le font parfois. Bilan, -1,6% pour le S&P 500 et -2,2% pour le Nasdaq Composite.

L'élément déclencheur de ces prises de bénéfices appuyées est la publication de la liste quasiment définitive des droits de douane que les Etats-Unis vont appliquer aux autres pays à partir de vendredi prochain. Les lignes peuvent encore bouger d'ici là, mais la conclusion qui s'impose est que le commerce international de demain sera davantage taxé que celui d'hier. Pas de scoop à ce niveau-là, puisqu'on vous rabat les oreilles avec ça depuis des semaines. Ce qui inquiète, c'est que certains pays importants sur l'échiquier commercial sont frappés de droits de douane élevés parce qu'ils n'ont pas conclu d'accord avec Washington. Canada, Brésil, Inde, Suisse notamment. La relation sino-américaine n'est pas non plus scellée dans le marbre à ce stade.

En parallèle, l'économie américaine commence à envoyer des signaux confus. L'inflation donne des signes de reprise, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'abaissement des taux d'intérêt. Les indicateurs d'activité sont instables. Et le marché du travail a envoyé un premier vrai signal de faiblesse, ce qui est à l'inverse un argument en faveur de l'assouplissement monétaire.

Attardons-nous un peu sur cette statistique de l'emploi aux Etats-Unis en juillet, tombée vendredi et qui a eu des conséquences bien plus dramatiques que prévu. Les créations d'emploi se sont révélées extrêmement décevantes en juillet. Elles le sont d'autant plus que les données des mois précédents ont été fortement révisées. Au final, une partie du narratif des dernières semaines sur la solidité du marché du travail est mise à mal. Ça a contribué à maintenir Wall Street dans le rouge vendredi. Les révisions importantes ne sont pas rares, parce que remonter et traiter les données est complexe. Mais dans le contexte actuel, ce décalage est plus lourd de conséquences. Face à cette situation, Donald Trump a joué son meilleur rôle : il a viré la responsable du bureau des statistiques, en l'accusant d'avoir truqué les chiffres. Cette décision a provoqué une levée de boucliers et d'avertissements sur le danger de la politisation des statistiques. La Maison Blanche a répondu que le problème de fiabilité des statistiques est ancien et problématique pour conduire l'économie.

Sans entrer dans le débat sur la qualité des données, on peut affirmer que cet épisode a fait sauter en partie l'un des arguments qui permettait à la Fed de maintenir un biais attentiste. Les investisseurs ne s'y sont pas trompés : la probabilité d'une baisse de taux en septembre est remontée à un peu plus de 80% sur l'outil FedWatch du CME et sur Polymarket. Après la décision de la Fed le 28 juillet, ce pourcentage était brièvement tombé sous 50%. Le marché se souvient qu'en 2024, c'est un rebond du chômage qui avait conduit la Fed à réduire brutalement ses taux (double baisse de 50 points en septembre 2024 puis simple baisse de 25 points en novembre et en décembre). De quoi réactiver le concept "une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle", en l'occurrence une mauvaise nouvelle pour l'emploi est une bonne nouvelle pour les baisses de taux.

Les autres actualités à connaître pour bien démarrer la semaine

L'OPEP+ va encore augmenter sa production en septembre (+547 000 barils par jour), ce qui a contribué à faire reculer le prix du baril de Brent sous les 70 USD.

La gouverneure de la Fed Adriana Kugler a annoncé de manière inattendue sa démission vendredi, pour partir enseigner. Ce départ donne l'occasion à Donald Trump de renforcer le nombre de ses partisans au sein de l'institution en nommant un nouveau membre.

Donald Trump a ordonné le déploiement de deux sous-marins nucléaires après des déclarations jugées provocatrices de l'ancien président russe Dimitri Medvedev. La bataille des postures continue entre les Etats-Unis et la Russie. L'annonce a réveillé l'or au cours du weekend.

Donald Trump et Mark Carney s'entretiendront bientôt, selon un responsable canadien. Le Canada est soumis à d'importantes surtaxes douanières, faute d'accord avec les Etats-Unis.

Sur l'agenda des sociétés, encore une intense activité cette semaine. Les américaines Palantir, AMD, Walt Disney, Eli Lilly et Costco notamment, ainsi que les européennes BP Plc, Siemens Energy, Commerzbank, Allianz, Rheinmetall et Infineon.

Sur l'agenda macro, le feuilleton des droits de douane continue donc puisque les mesures annoncées la semaine dernière par l'administration Trump doivent entrer en vigueur vendredi prochain, avec, peut-être, de nouveaux rebondissements à la clé. La Banque d'Angleterre doit se prononcer sur ses taux jeudi.

En Asie Pacifique, la purge de vendredi en Europe et aux Etats-Unis n'a pas de graves conséquences sur les indices. Le Japon perd malgré tout 1,4%, mais la Chine continentale, Hong Kong, la Corée du Sud et l'Inde sont en hausse. L'Australie perd un peu de terrain. Il faut dire que les indicateurs avancés occidentaux pointaient vers un rebond à l'ouverture, sauf en Suisse où le marché était fermé vendredi, si bien qu'il n'a pas subi le contrecoup de la surtaxe douanière de 39% infligée par Washington à la Confédération.

Le CAC40 rebondit de 0,5% à 7583 points à l'ouverture. Le SMI recule de 2% (après un jour férié vendredi). Le Bel20 perd 0,05% à 4563 points.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines américaines en juin seront publiées à 16h00. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

