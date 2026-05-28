Le président veut voir la Fed baisser ses taux. Mais Kevin Warsh ne sera sans doute pas en mesure de le satisfaire dans les mois qui viennent.

Après des mois à critiquer Jerome Powell pour sa réticence à baisser les taux, Donald Trump a enfin son candidat à la tête de la Fed. Mais il devra malgré tout composer avec une Fed plus hawkish.

Vendredi, Kevin Warsh a prêté serment à la Maison Blanche. Il prend la tête de la Réserve Fédérale pour un mandat de 4 ans.

Mais il arrive dans un contexte bien différent de celui de sa nomination, en janvier. En effet, la guerre en Iran a fait s’envoler les prix de l’énergie et provoqué un retour de l’inflation. De quoi écarter les baisses de taux signalées par la Fed et espérées par le marché au début de l’année.

En avril, l’inflation a bondi à 3.8% en rythme annuel, soit son niveau le plus élevé depuis mai 2023. Et avec un détroit d’Ormuz fermé depuis maintenant trois mois, le choc sur les prix de l’énergie devrait être durable.

Résultat, la question n’est plus de savoir quand la Fed baissera les taux mais si elle devra les remonter. Plusieurs responsables de la Fed signalent désormais qu’ils sont prêts à relever les taux. Et selon l’outil FedWatch du CME, il y a environ une chance sur deux de voir une hausse de taux d’ici à la fin de l’année.

Avec une inflation au-dessus de la cible des 2% depuis cinq ans et un marché du travail résilient, la Fed se doit de durcir sa posture.

Une Fed qui, n’en déplaise à Donald Trump, a été très dovish ces derniers mois. Rappelons que la Fed a baissé les taux de 175 points de base entre septembre 2024 et décembre 2025. Surtout, elle n’a pas hésité à agir dès que le marché du travail montrait des signes de faiblesse. Et sans attendre un retour de l’inflation à 2%.

Mais il n’y a pas que le contexte macro qui rend la Fed plus hawkish. Kevin Warsh remplace Stephan Miran au conseil des gouverneurs de la Fed. Or, Miran, ancien conseiller de Trump, nommé en août dernier, était de loin le membre le plus dovish du comité. Il a voté contre la décision majoritaire à tous les meetings auxquels il a participé (soit en faveur d’une baisse de taux, soit pour une baisse de taux plus importante).

Et si Jerome Powell reste au sein du Conseil des gouverneurs, c’est maintenant Kevin Warsh qui mène les débats. Un homme qui s’est construit une réputation de faucon lors de son passage à la Fed entre 2006 et 2011, là où Jerome Powell est incontestablement une colombe.

Il semblerait que Donald Trump lui-même ait compris que la Fed ne pourrait pas baisser les taux dans l’immédiat. "Vous ne pouvez pas vraiment regarder les chiffres tant que la guerre n’est pas finie", concédait-il dans une interview à Fortune la semaine dernière.